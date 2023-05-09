Kartepeli Aslı Bera Kurt Türkiye ikincisi oldu

Denizli’de 3 bin 600 sporcunun katıldığı Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası’na katılan Kartepe Belediyesporlu Aslı Bera Kurt ikinci oldu.

Denizli’de 25-30 Nisan tarihleri arasında "Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası" düzenlendi. Minik ve Yıldızlar Kategorisinde 81 ilden 3 bin 600 sporcunun katılım sağladığı şampiyonaya Kartepe Belediyespor 13 sporcu ile katıldı. Kartepe Belediyesporlu Aslı Bera Kurt, şampiyonada Türkiye ikincisi oldu. Kurt, 26-28 Mayıs tarihleri arasında Hırvatistan’da yapılacak Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandı. Aslı Bera Kurt’u başarılı performansından dolayı kutlayan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Yine bizi gururlandıran bir sonuç. Aslı Bera yavrumuzu, onu yetiştiren destekleyen ailesini ve hocalarını tebrik ediyorum. Aslı Bera’nın Hırvatistan’da da göğsümüzü kabartacağına inancım tam. Yolu açık olsun, başarılar dilerim" dedi.