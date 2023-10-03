Kartepeli gençlerin yeni mekanı hizmete açıldı

Kartepe Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan Kartepe Genç Akademi’nin 2. şubesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Genç Akademi 2, Kartepe Belediyesi ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün ortak projesiyle Ataşehir Mahallesi Birlik Sokak No:2 Arslanbey adresinde faaliyetine başladı. Bin metre kapalı alanda kurulan Genç Akademi 2, 4 katlı olarak hizmet verecek.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okuması sonrasında konuşan İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Uzuner, "Kartepe Belediyemizle yaptığımız protokol sonrasında Kartepe Genç Akademi 2 hizmete açılıyor. İnşallah nice hizmetleri birlikte yaparız. Hayırlı olsun" dedi.

"Bizler büyük bir aileyiz" diyen Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe’mizin gelişmesi ve gençlerimizin yetişmesi için gereken yatırımları hep birlikte yapıyoruz. Kartepe’mizde yeni bir şehir kuruyoruz. Birçok eseri Kartepemize kazandırdık. Yaptığımız en güzel eser Genç Akademidir. Yapılan bu yatırım ile gençlerimize dokunuyoruz. En kıymetlimiz evlatlarımızdır. Evlatlarımızla ilgili iki misyonumuz vardır. Birincisi evlatlarımız dinini, geçmişini, örf ve adetlerini unutmamalıdır. İkincisi çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmeliyiz. Donanımlı ve rekabetçi gençlerimiz ile ülkemizin geleceğini kuracağız. Evlatlarımızın bu yolunda Genç Akademi ile önemli destek sağlıyoruz. Genç Akademi’de 1700 evladımız İngilizce eğitimi alırken, 1200 evladımız halen çeşitli eğitimlere devam ediyor" diye konuştu.

Konuşmaların ve halk dansları gösterisinin ardından protokol mensupları tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın ev sahipliğinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Uzuner, belediye başkan yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, Kartepe Gençlik ve Spor Müdürü Erol Arutan, birim müdürleri, muhtarlar ve davetliler katıldı.