Kartepelilere ücretsiz fide desteği

Tarımsal kalkınma ve organik tarıma destek olmaya devam eden Kartepe Belediyesi, vatandaşlara son 4 yıl içerisinde 270 bin fide dağıttı.

Kartepe Belediyesi fide destekleri projesi çerçevesinde ilçe genelinde amatör veya profesyonel olarak tarımla ilgilenen vatandaşlara ücretsiz olarak son 4 yıl içerisinde domates, patlıcan, biber, salatalık, karpuz ve kavundan oluşan 270 bin fide dağıttı. Hazırlanan fideleri kendisi dağıtan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Topraklarımızın değerine değer, tarımın geleceğine verim katmak üzere bugün de domates, salatalık, biber ve patlıcan fidelerinden oluşan 60 bin fidenin daha dağıtımını yaptık. Toprağa emek veren, eken biçen, işleyen ve ter döken çiftçilerimizden Allah razı olsun. Hayırlı, bereketli hasatları olsun" dedi.