2022’deki toplam kartlı ödeme tutarı 2021’e göre yüzde 117 büyüyerek 3 trilyon 708 milyar TL’ye ulaştı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2022 yılına dair kartlı ödemeler sektörünün verilerini paylaştı. Buna göre, kartlı ödemeler yüzde 117 büyüyerek yıllık 3,7 trilyon TL’ye ulaştı. Temassız ödeme tutarı geçen yılın 3 katını geçti. İnternetten kartlı ödeme tutarı yüzde 126’lık büyüme ile 1 trilyon TL’yi geçti.

Kart sayısı gelişimi

Kredi kartı sayısı 2022 yılında 2021’e göre yüzde 19 artışla 99,5 milyon oldu. Banka kartı sayısı ise yüzde 13 artarak 168,9 milyon oldu. Ön ödemeli kart sayısı yüzde 25 artarak 71,6 milyona ulaştı. Böylelikle toplam kart sayısı 2022 yılında yüzde 17 artarak 340 milyon oldu.

Kartlı ödeme tutarı gelişimi

2022 yılında kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yıllık yüzde 110 artarak 2 trilyon 954 milyar TL’ye ulaştı. Banka kartlarıyla yapılan ödeme tutarında ise yıllık yüzde 146 artış gerçekleşti ve 688,5 milyar TL oldu. Ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme tutarı ise yüzde 149 artarak 66,2 milyar TL’ye ulaştı. Böylece, 2022’deki toplam kartlı ödeme tutarı 2021’e göre yüzde 117 büyüyerek 3 trilyon 708 milyar TL’ye erişti.

Kartlı nakit çekim tutarı gelişimi

2022 yılında kredi kartlarıyla yapılan nakit çekim tutarı yıllık yüzde 120 artarak 332,3 milyar TL’ye ulaşırken banka kartlarıyla yapılan nakit çekim tutarı yıllık yüzde 50 artışla 1 trilyon 533 milyar TL’ye erişti. Ön ödemeli kartlar ile yapılan nakit çekim tutarı ise yüzde 102 artışla 37,6 milyar TL’ye ulaşmış oldu. Yenilikçi bir ödeme çözümü olan TR Karekodun yaygınlaşmaya başlamasıyla, Aralık sonu itibarıyla banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile farklı kurum ATM’lerinden yapılan nakit çekim işlemlerinin yüzde 6’sı TR Karekod ile gerçekleşti. Böylece, 2022’deki toplam kartlı ödeme tutarı 2021’e göre yüzde 59 büyüyerek 1 trilyon 903 milyar TL olarak gerçekleşti.

En fazla kartlı ödeme tutarı artışı görülen sektörler

Pandeminin bitişi ile birlikte, 2022 yılında hayatın normale dönüşüne paralel olarak, akaryakıt, konaklama ve havayolu sektörleri hareketlendi. Geçen yıla göre, kartlı ödemelerde en çok artış gösteren sektörler oldular. Sıralamada ilk 3’den sonra yemek ve sigorta sektörleri takip etti.

2022 yılında kartlı ödeme tutarı büyüklüğüne göre sektörel sıralama

Market gıda ödemeleri: 1 trilyon TL

Akaryakıt istasyonları ödemeleri: 349,2 milyar TL

Giyim ve aksesuar ödemeleri: 306,1 milyar TL

Elektronik eşya ödemeleri: 278,2 milyar TL

Yemek sektörü: 212,3 milyar TL

İnternetten kartlı ödeme tutarı gelişimi

Her 4 TL’lik kartlı ödemenin 1 TL’si internetten yapıldı. İnternetten kartlı ödemeler 2022 yılında yüzde 126 artarak 1 trilyon 28 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 26’ya ulaştı.

Temassız ödeme adedi ve tutarı gelişimi

2022 yılında kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yıla göre yüzde 77 artarak 6,62 milyar adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yıla göre yüzde 212 artarak yani geçen yılın 3 katını geçerek 904 milyar TL oldu. Mağaza içi yapılan kartlı ödemelerde ise her 3 ödemeden 2’si, 2022 yılında temassız olarak gerçekleşti. Temassız ödeme tutarı önceki yıla göre 3 katından fazla artarken mağaza içi her 3 ödemeden 2’si temassız gerçekleşti.

Kartlı ödeme tutarı ödeme yöntemi dağılımı

2022 yılında yapılan toplam 3,71 trilyon TL tutarındaki ödemelerin, ödeme yöntemi bazında dağılımını incelendiğinde yüzde 42’si yani 1,53 trilyon TL’si mağaza içi temaslı ödeme yöntemiyle gerçekleşti. Bu ödemelerin yüzde 34’ü yani 1,27 trilyon TL’si ise internetten veya posta/telefonla satış (mo/to) yöntemiyle, yüzde 24’ü yani 904 milyar TL’si ise temassız şekilde ödendi.

2022 yılının kartlı ödeme ‘EN’leri

Yıl içinde en fazla kartlı ödeme gerçekleşen gün: Pazartesi

En fazla kartlı nakit çekim tutarı: 15,5 milyar TL ( 8 Temmuz Kurban Bayramı Arife Günü)

İnternetten en fazla kartlı ödeme: 6,1 milyar TL (25 Kasım Muhteşem Cuma)

En fazla kartlı ödeme tutarı: 20,8 milyar TL (30 Aralık)

Yıl içinde gerçekleşen temassız ödeme rekoru: 13,6 milyon kartla, 27,6 milyon temassız ödeme (31 Aralık)