Karyağmaz Mahalle Statüsünden Çıkarıldı

2010 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yalıntaş Mahallesi sınırlarına taşınan Dursunbey Karyağmaz Mahallesi, Dursunbey Belediyesinin aldığı Meclis Kararı ile mahalle statüsünden çıkarıldı. Belediye Meclis kararı Balıkesir Valiliği ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca da onaylanarak önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek.

Yeniden kalkınması mümkün olmayan köylerin taşınmasına ilişkin 2010 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde, Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Karyağmaz mahallesi, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yalıntaş Mahallesi’ne taşındı.

Dursunbey ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Karyağmaz Mahallesi,1940’lı yıllarda bağlı olduğu Mustafakemalpaşa’dan ayrılarak Dursunbey’e bağlanmıştı. Çevresi ormanlarla kaplı Karyağmaz’ın, tekrar Mustafakemalpaşa’ya taşınması süreci, Dursunbey Belediyesinin almış olduğu statü değişikliği kararı ile tamamlanma aşamasına geldi.

Mahalle sürecinin kaldırılma süreci hakkında konuşan Dursunbey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Enver Terzioğlu Dursunbey Belediye Meclisinin almış olduğu Mahalle statüsünün kaldırılması kararının Balıkesir Valiliğine gönderildiğini belirtti.

Türkiye’de bir ilke imza atılan taşınma kararı sonrası, Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğünden gelen yazıya istinaden, 2 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen Dursunbey Belediye Meclisinde, Karyağmaz’ın mahalle statüsünün kaldırılmasına oy birliği ile onay verildi. Önce Balıkesir Valiliğine daha sonra ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilecek kararın onaylanması sonucu, Karyağmaz Mahallesinin tüm mülkü Orman Genel Müdürlüğüne geçmiş olacak.

Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne tahsis edilecek mahallede, Belediye yatırımları sona ererken, kararın onaylanması sonrası Dursunbey’in toplam mahalle sayısı 110’a düşecek.