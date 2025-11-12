Kas ve eklem ağrılarına yönelik geliştirilen medikal ürün tanıtıldı

Kas ve eklem sağlığını korumayı, ödemi ve ödem kaynaklı ağrıları, uyuşmaları azaltmayı, ağrı yönetimini kolaylaştırmayı hedefleyen Magnasand, bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek için ‘Manyetik Siyah Kum’ ile geliştirdiği medikal destek ürünlerini tanıttı.

Kas ve eklem sağlığını desteklemeyi, ağrı ve ödemi azaltmayı amaçlayan çözümler geliştirme hedefiyle 2019 yılında 5 milyon dolar yatırım sermayesiyle kurulan Magnasand, ‘Manyetik Siyah Kum’ ile geliştirdiği medikal destek ürünlerini tanıttı. Şirketin yeni ürünlerini tanıttığı etkinlik İstanbul’da gerçekleşti. Yıl boyu süren Ar-Ge çalışmalarıyla sürekli yenilik geliştirmeye odaklanan markanın, doğal kaynaklardan elde edilen manyetik siyah kumu, modern yöntemlerle bir araya getirerek doğanın iyileştirici gücünü giyilebilir hale getirdiği belirtildi.

"Doğadan aldığımız şifayı erişilebilir hale getiriyoruz"

Doğal kaynakların iyileştirici potansiyelini bilimsel temellerle birleştirme vizyonuyla "doğanın gücünü kuşan" mottosuyla yola çıktıklarını ifade eden Magnasand Genel Müdürü Emre Gökmen, "Binlerce yıllık geçmişe sahip manyetik siyah kumun mineral zenginliği, bizim için yalnızca bir ilham kaynağı değil; aynı zamanda bilimsel bir keşfin başlangıcı oldu. Doğanın bize sunduğu manyetik siyah kum ile herkesin günlük yaşamında kolayca faydalanabileceği medikal destek ürünleri geliştirdik. Her ürünümüz, insan anatomisine uygun tasarımı ve yüksek mühendislik gücüyle hem konforu hem de sağlığı bir arada sunuyor. Biz doğadan aldığımız şifayı erişilebilir hale getiriyoruz ve en önemlisi giyilebilir sağlık ürünler üreterek, yaşam kalitesini artırmayı hedefleyenler ile buluşturuyoruz" dedi.

Markanın vizyonuna dair değerlendirmelerde bulunan Magnasand Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çetmen, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu ürünler, Ar-Ge ve mühendislik ekiplerimizin yoğun emeğiyle hayata geçirildi. Her buluş ihtiyaçtan doğar. Ben her ürünün en iyi kullanıcısıyım. Vücudumuzda oluşan travmatik veya başka sebeplerle oluşmuş ağrılarımın tamamından Magnasand sayesinde kurtuldum, benim yıllarca aradığım şifa aslında kendi topraklarımızdaymış. Bunu keşfettikten sonra da tüm insanlığa hizmet etmesini istedim. Her bir ürün; ergonomik formu, özel kumaş yapısı ve insan anatomisine uygun tasarımıyla hem konforu hem de verimliliği ön planda tutuyor. Magnasand, yalnızca bir medikal destek markası değil; topraklarımızın şifalı gücünü tüm insanlığa sunan, ulaşılabilir bir üründür" diyerek sözlerini tamamladı.

Şirketin kurucu ortaklarından sanatçı Hülya Avşar ise markanın insan odaklı yaklaşımını şu sözlerle ifade etti: "Öncelikle inanmadığım ve kullanmadığım hiçbir projenin ne içinde ne de yakınında bulundum. Ancak bu ürünün hem rakipsiz oluşu, hem de insanlığa hizmet etmesi ve doğanın gücünü taşınabilir hale getirmesi ekstra ilgimi çekti. Ben her zaman bedenin, zihnin ve ruhun bir bütün olduğuna inandım. Spor hayatımın ayrılmaz bir parçası oldu. Çünkü bedenine özen göstermek, insanın kendine verebileceği en güzel hediyelerden biri. Şirket olarak da bu anlayışla örtüşen, sadece bir kesime değil herkese hitap eden bir yapıyla hareket ediyoruz. Ayağını burkan bir çocuktan spor yaralanması yaşayanlara, belini inciten Hakkı amcadan siyatik ağrısı çeken Ayşe teyzeye kadar. Yaş fark etmeksizin herkesin kendi evinde bu doğal terapiden faydalanabilmesini istiyoruz."

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ürünlerin faydaları Medipol Üniversitesi’nde 200’den fazla kişiyle gerçekleştirilen çift kör plasebo kontrollü çalışma ile bilimsel olarak doğrulandı. Çalışma sonucunda, manyetik siyah kum uygulaması yapılan grupta diz, bel, el ve eklem ağrılarında anlamlı iyileşme gözlemleniyor. Tedavi öncesinde 7-8 seviyelerinde olan ağrı skorlarının, 4 seviyesine kadar gerilediği ve romatizmal ağrılar, karpal tünel sendromu ve migren şikâyetlerinde de benzer şekilde belirgin bir azalma tespit edildiği belirtiliyor.

Ekibiyle birlikte gerçekleştirdikleri araştırmalarla manyetik siyah kumun faydaları hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Tokaç, "Gerçekleştirdiğimiz araştırmalar, halk arasında uzun yıllardır rahatlatıcı etkisiyle bilinen Ünye siyah manyetik kumunun bu ününü destekler nitelikte sonuçlar ortaya koyuyor. Ünye sahillerinden elde edilen bu doğal materyalin kullanıldığı ürünlerle yaptığımız klinik çalışmalar, uyku kalitesinde ve stres seviyelerinde anlamlı iyileşmeler sağlandığını gösteriyor. Elde ettiğimiz bulgular, doğanın bize sunduğu hazinelerin bilim ışığında ve modern yöntemlerle değerlendirildiğinde insanların yaşam kalitesine sağlayabileceği katkıyı da ortaya koyuyor" dedi.

Manyetik siyah kumu; kas ve eklem sağlığını desteklemeyi, ağrı ve ödemi azaltmayı amaçlayan medikal destek ürünleriyle giyilebilir hale getiren şirket, ürettiği ürünlerini medikaller ve eczanelerde satışa sunuyor.