Kasa ve motosiklet hırsızları polisten kaçamadı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanan hırsızlık olayının şüphelileri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 6 Şubat’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turgutlu Acarlar Mahallesi Piyaleoğlu Caddesi adresindeki bir iş yerinden içerisinde 8 milyon TL değerinde çek bulunan çelik kasa ve Honda marka motosikletinin çalındığını fark eden C.S. polise başvurdu. Turgutlu ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada M.C.T. ve G.G. isimli şahıslardan şüphelenen ekipler şahısları gözaltına aldı.

İşyerinden çalınan inde 8 milyon TL değerinde çek bulunan çelik kasa ve motosiklet yapılan inceleme sonucunda ele geçirilerek işyeri sahibi C.S.’ye teslim edilirken, şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.