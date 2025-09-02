Kasaba Taraftar Grubu'ndan Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan'a Sezon Öncesi Ziyaret

Yeni sezon hazırlıkları sürerken Kasaba Taraftar Grubu, Silivri İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan’ı makamında ziyaret ederek destek mesajı verdi.

Silivrispor’un tutkulu destekçileri olan Kasaba Taraftar Grubu, sezon öncesi birlik ve dayanışma mesajı vermek amacıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Grubun Başkanı Mertcan Çavdar ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Emniyet Müdürü Turhan’a, üzerinde ismi yazılı özel bir Silivrispor forması da takdim edildi.

Karşılıklı sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette, taraftar grubu yöneticileri yeni sezonda hem sahada hem de tribünlerde Silivrispor’un yanında olacaklarını belirtti. Mertcan Çavdar, “Kasaba Taraftar Grubu olarak takımımıza olan inancımız tam. Yeni sezonda da centilmence destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporda dostluk ve fair play ruhunun önemine vurgu yaptı. Taraftar grubuna teşekkür eden Turhan, Silivri’de sporun birleştirici gücünü desteklemeye devam edeceklerini belirtti.