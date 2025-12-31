Kasaba Taraftar Grubu'nun Kurucusu Ahmet Nedim Bozdağ Dualarla Anıldı

Silivrispor’a Adanmış Bir Ömür

Silivrispor tribün kültürünün oluşmasında önemli pay sahibi olan Ahmet Nedim Bozdağ, yıllar boyunca kulübe verdiği emek ve katkılarla camiada iz bırakan isimler arasında yer aldı. Bozdağ’ın Silivrispor sevgisi ve fedakârlığı, taraftarlar tarafından bugün de saygıyla hatırlanıyor.

Piri Mehmet Paşa Camii’nde Mevlit Okutuldu

Bozdağ’ın kardeşleri ve sevenleri tarafından dün akşam Piri Mehmet Paşa Camii’nde mevlit okutuldu. Programa Silivrispor camiasından isimler, Kasaba Taraftar Grubu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okunan duaların ardından merhum Ahmet Nedim Bozdağ için rahmet temennilerinde bulunuldu.

Emekleri Unutulmayacak

Silivrispor’a gönül vermiş bir tribün emekçisi olarak anılan Ahmet Nedim Bozdağ’ın, kulübe kazandırdığı değerler ve taraftar kültürüne sunduğu katkılar, Silivri spor kamuoyunda daima yaşayacak. Sevenleri, Bozdağ’ın adını ve hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.