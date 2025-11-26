Kasaba Taraftar Grubundan Chp İlçe Başkanı Bulut'a Ziyaret

Silivrispor'un sevilen taraftar grubu Kasaba, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut'u ziyaret ederek kendisine üzerinde isminin yazılı olduğu Silivrispor forması hediye etti.

Ziyarette Silivrispor’a verilen desteğin önemine dikkat çekilirken, Bulut’a hediye edilen forma nedeniyle teşekkür edildi. İlçe Başkanı Doruk Bulut da Kasaba Grubu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, Silivrispor’un ilçe için taşıdığı birleştirici değeri vurguladı.

Kasaba Taraftar Grubu, Silivrispor’a verdikleri desteğin her koşulda süreceğini belirterek birlik ve dayanışma mesajı verdi.

