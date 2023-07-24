Kasada unutulan telefonu çalarak kayıplara karıştı: O anlar kamerada

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir AVM’ye gelen 2 kişiden biri kasiyeri oyalarken diğeri kasada unutulan telefonu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Gaziosmanpaşa’da bulunan bir AVM’de gerçekleşti. İddiaya göre AVM’de bulunan giyim mağazasına gelen 2 kişiden biri kasa görevlisini oyalarken diğeri ise kasada bulunan telefonu çaldı. Hırsızlık anı mağazada bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde biri kadın 2 kişinin girdiği mağazada erkek olan kişi kasa görevlisini oyalarken kadının kasadaki telefonu alarak hızla dükkandan uzaklaştığı görüldü.