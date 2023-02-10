Kasaplar tarafından hazırlanan etler deprem bölgesine gönderiliyor

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde kasap esnafı tarafından bağışlanan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, mezbahalarda tüm esnaf tarafından kesilip, parçalanıp deprem bölgesine gönderiliyor.

Sandıklı ilçesinde kasap esnafı tarafından başlatılan kampanya ile onlarca büyük ve küçükbaş hayvan bağışlandı. Bağışlanan tüm hayvanlar kasap esnafı tarafından mezbahalarda kesildikten sonra parçalanıp, pişirilmeye hazır halde paketlenerek tırlara yüklenip deprem bölgesine gönderiliyor. Kasap esnafının bu kampanyasına üreticilerde kayıtsız kalmayarak hayvan bağışında bulunuyor.