Kasarcı: 'Bu Galibiyet Tüm Silivrispor Sevdalılarının'

TFF 3. Lig 1. Grup’ta Silivrispor, sahasında ağırladığı İnkılapspor’u 2-0 mağlup ederek kritik bir üç puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Silivrispor Kulüp İkinci Başkanı Selim Kasarcı, elde edilen galibiyetin camia adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Bu başarı hepimizin”

Zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kasarcı, bu sonucun kolektif bir emeğin ürünü olduğunu belirterek, “Bu galibiyeti tüm Silivrispor sevdalılarına armağan ediyoruz. Sahada ter döken futbolcularımızdan teknik ekibimize kadar herkes görevini en iyi şekilde yerine getirdi. Taraftarımızın güçlü desteğiyle çok değerli bir galibiyet aldık” dedi.

“Rehavete kapılmadan yolumuza devam edeceğiz”

Sezonun uzun ve zorlu bir süreç olduğuna dikkat çeken Selim Kasarcı, rehavete kapılmadan çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Elbette seviniyoruz ancak önümüzde önemli bir süreç var. Yapılacak çok iş, ulaşmak istediğimiz hedefler bulunuyor. Disiplinli ve kararlı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu galibiyet bizim için önemli bir motivasyon kaynağı” şeklinde konuştu.

Taraftara teşekkür

Kasarcı, tribünleri doldurarak takıma büyük destek veren Silivrispor taraftarına ayrıca teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içerisinde sezonu en iyi noktada tamamlamak istediklerini sözlerine ekledi.