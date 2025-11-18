Kasasını 200 liraya alıp, tezgahta kilosunu 200 liraya satan esnaf, balıkçılar tarafından protesto edildi

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası Balıklı Mahallesi’nde balıkçılar, tezgâhlardaki yüksek balık fiyatlarını protesto etmek için dikkat çekici bir eyleme imza attı. Balıkçılar, vatandaşlara ücretsiz hamsi dağıtarak fiyat politikasına tepki gösterdi.

Balıkçılar, hamsi kasasını 200-300 TL arasında sattıklarını belirterek, buna rağmen Bandırma’daki tezgâhlarda hamsi balığın kilosunun 200 TL’ye satılmasına tepki gösterdi. "Halk ucuz balık yesin" diyerek ücretsiz dağıtım yapan balıkçılar, fiyatların tüketiciyi zorladığını vurguladı.

Bandırma’da kilogram fiyatı 200 TL olan hamsinin, Bursa’nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde 80 TL’ye satıldığını hatırlatan vatandaşlar, aynı ürünün farklı bölgelerde bu kadar değişken fiyatlarla sunulmasını eleştirerek fiyatların denetlenmesini istedi.

Vatandaşlar: "Bandırma’da balık lüks oldu"

Balık fiyatlarının yüksekliğinden şikâyet eden Bandırmalı vatandaşlar, özellikle hamsi gibi halkın sık tükettiği balıkların daha uygun fiyatlardan satışa sunulmasını talep etti. Balıkçıların yaptığı ücretsiz dağıtım, bölge halkından yoğun ilgi gördü.

Fiyat farkları mercek altına alınmalı

Balıkçıların tepkisi, bölgesel fiyat farklılıklarının yeniden gündeme gelmesine neden olurken, tüketiciler yetkililerin denetimleri artırmasını bekliyor.