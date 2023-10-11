Kasaya dalan hırsız tepsiyi başına yedi

Tekirdağ Çorlu’da bir esnaf, müşteri olarak iş yerine giren hırsızı suçüstü yakaladı. Çileden çıkan esnaf, dayanamayıp börek tepsisini hırsızın başına geçirdi.

Çorlu’da yaklaşık iki hafta önce ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Olay, geçtiğimiz günlerde Kazımiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabaha karşı iş yerine müşteri kılığıyla gelen bir şahıs, içeride kimseyi görmeyince kasaya daldı. Şahıs, kasadaki paraları ceketinin cebine doldurdu. İş üstünde olayı fark eden esnaf Osman Kuyu, hırsızı fark edince kendine hakim olamadı. Esnaf, bir anlık kızgınlıkla börek tepsisini hırsızın başına geçirdi. Olayın ardından paraları cebine dolduran hırsız, tabana kuvvet olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kameradan tespit ettiği hırsızı kısa sürede yakaladı.

Şüpheli E.A. çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.