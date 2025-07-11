Kaşıkçılar Köyü'ne yem yardımı ulaştı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Urgancılar Köyü’nden sonra, Osmaneli ilçesine bağlı Kaşıkçılar Köyü’ndeki yangından etkilenen hayvan sahiplerine de yem desteği ulaştırıldı.

Pazaryeri ilçesindeki hayırsever çiftçiler tarafından toplanan yemler, ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Yem desteğine katkı sağlayan duyarlı çiftçiler Mehmet Ali Yetimler, Ertuğrul Ulu, Bekir Sarı, Ahmet Kayrak, İlker Kalemci, İbrahim Burgaz ve Erdal Zümbül’e ayrıca desteklerin köylere ulaştırılmasında yardımcı olan Günyurdu Köyü Muhtarı Niyazi Kavak’a teşekkür edildi. Yetkililer, yangından etkilenen tüm köyler için yardım çalışmalarının süreceğini belirtti. Vatandaşlar ise yapılan yardımlar için emeği geçen herkese dua ederek teşekkür etti.