Kasıktaki küçük şişlik büyük sorunlara yol açabilir

Çocuklarda görülen kasık fıtığı, cerrahi gerektiren en yaygın sağlık sorunlarından biri olarak biliniyor. Genellikle doğuştan gelen bu durumun erkek çocuklarda kızlara oranla 6 kat daha fazla görüldüğünü belirten Op. Dr. Ali Eyvazov, kasık fıtığının nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

"Kasık fıtığı erken doğan veya düşük doğum kilolu bebeklerde daha sık görülür" diyen Medicana Çamlıca Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Ali Eyvazov, bu durumun çocuk cerrahisinin önemli gündem maddelerinden biri olduğunu ifade etti. Kasık fıtığının yüzde 50’sinin sağ, yüzde 40’ının sol, yüzde 10’unun ise her iki kasıkta birden ortaya çıktığını belirten Op. Dr. Ali Eyvazov, kız çocuklarında daha az görülen bu rahatsızlığın, erkek çocuklarda genellikle skrotuma (torbaya) kadar inen bir şişlik olarak kendini gösterdiğini söyledi.

"Belirti vermeyebilir ancak risklidir"

Op. Dr. Ali Eyvazov, ailelerin çocuklarında genellikle ağlama, öksürme ya da ıkınma sırasında kasık bölgesinde belirginleşen bir şişlik fark ederek doktora başvurduklarını dile getirerek, "Ancak bazı durumlarda daha ciddi bulgulara da rastlanabilir. Bazen bu şişliğe safralı kusma, huzursuzluk, kaka yapamama gibi bulgular da eşlik edebilir. Bu, fıtığın sıkıştığını yani boğulma riski taşıdığını gösterebilir. Kasık fıtığı genellikle fizik muayene ile anlaşılabilir. Tanı koymada fizik muayenede saptanan şişlik çoğu zaman belirleyici olmaktadır" diyerek görüntüleme yöntemlerinin her zaman gerekli olmayabileceğini ifade etti.

Kasık fıtığı kendiliğinden geçmez

Kasık fıtığının mutlaka cerrahi olarak tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çeken Op. Dr. Ali Eyvazov, "Fıtığın kendiliğinden iyileşmesi mümkün değildir. Tanı konulduktan sonra en kısa sürede ameliyat planlanmalıdır. Çocuk cerrahisi uzmanları tarafından gerçekleştirilen bu ameliyatlar genellikle günübirlik cerrahi kapsamında yapılı ve çoğunlukla eve aynı gün dönülebilir" dedi.

Geç kalınırsa hayati tehlike oluşabilir

Planlı şekilde yapılan ameliyatlarda komplikasyon riskinin oldukça düşük olduğunu dile getiren Op. Dr. Ali Eyvazov, müdahalede geç kalınmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı ve ekledi: "Boğulmuş fıtık durumunda, fıtık kesesi içinde yer alan bağırsak veya yumurtalık gibi hayati organlar zarar görebilir. Bu durum hem acil cerrahi müdahale gerektirir hem de hayati risk taşır."

Erken doğan bebeklerde risk yüksektir

Kasık fıtığının, ebeveynlerin dikkatinden kaçmaması gereken bir durum olduğunu belirten Op. Dr. Ali Eyvazov, "Aileler, çocuklarının kasık bölgesinde oluşan anormal şişlikleri ciddiye almalı ve zaman kaybetmeden bir çocuk cerrahına başvurmalıdır" şeklinde konuştu. Çocuklarda görülen kasık bölgesi şişliklerinin mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Eyvazov, ailelere şu önerilerde bulundu:

"Kasık bölgesinde tekrarlayan ya da geçmeyen bir şişlik varsa zaman kaybetmeden çocuk cerrahına başvurun.

Bebek ağladığında ya da ıkındığında ortaya çıkan şişlikleri dikkate alın.

Tanı aldıysanız, "bekleyelim, belki geçer" düşüncesine kapılmadan cerrahi işlemi geciktirmeyin.

Özellikle erken doğan ya da prematüre bebeklerde bu konuda daha dikkatli olun."