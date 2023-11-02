Kasım ayı kültür sanat programı belli oldu

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Kültür ve sanatla bezenmiş bir Silivri” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan bütün vatandaşları kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan kültür ve sanat etkinliklerinin kasım ayı programı kapsamında; sergiler, fuarlar, söyleşiler, müze gezileri, doğa yürüyüşü gezileri, boğaz turu gezileri, atölye çalışmaları, müzik dinletileri, sinema gösterimleri, baloncuk gösterileri, şiir dinletileri, yetişkin tiyatroları ve çocuk tiyatroları Silivrili sanatseverlerle buluşuyor. 1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlikler Önder Yılmaz Sahnesi, Oğuz Aral Sanat Galerisi, Esnaf Sanatkârlar Odası, Barış Manço Çocuk Kütüphanesi ve TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.

ETKİNLİKLERE NASIL KATILABİLİRİM?

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri hakkında detaylı bilgi 444 20 47 numaralı telefon üzerinden alınabiliyor. Tiyatro gösterileri için oyun tarihinden 10 gün önce başlayarak gösterim gününe kadar https://kultursanat.silivri.bel.tr/ adresinde yer alan online bilet ekranından bilet alınabiliyor. Biletler ayrıca Silivri Belediyesi Kültür Merkezinden de temin edilebiliyor.

KASIM AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

Kasım ayı boyunca her pazartesi ve perşembe – Saat: 09.00 / Kadınlarımızla İstanbul Boğazı’nı Geziyoruz / Boğaz Turu / (Ücretsiz)

4 Kasım 2023 Cumartesi – Saat: 17.00 / Özgür Mercan / Hanımeli Kokusu / Şiir Dinletisi / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

Kasım ayı boyunca her pazar – Saat: 15.30/16.30 / Çocuklar İçin Akıl ve Zekâ Oyunları / Atölye Çalışması / Kontenjan Sınırlıdır / 7–10 Yaş / Barış Manço Çocuk Kütüphanesi / (Ücretsiz)

28 Ekim – 5 Kasım 2023 – Saat: 10.00/19.00 / Uluslararası İstanbul 40. Kitap Fuarı / Kitap Fuarı / TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi / 10. Salon 1026B

9 Kasım 2023 Perşembe – Saat: 18.00 / Ebru Sanatı Atölyesi / Sanat Atölyesi / Kontenjan Sınırlıdır / 16 Yaş+ / Esnaf Sanatkârlar Odası / (Ücretsiz)

10 – 18 Kasım 2023 – Saat: 10.00/18.00 / Anılarla Atatürk Fotoğraf Sergisi / Sergi / Oğuz Aral Sanat Galerisi / (Ücretsiz)

11 Kasım 2023 Cumartesi – Saat: 16.00 / Yalçın Özden Tiyatrosu / Nasreddin Hoca ile Keloğlan / Çocuk Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 15 TL)

11 Kasım 2023 Cumartesi – Saat: 19.00 / Yalçın Özden Tiyatrosu / Ekşi Elma Zoraki Damat / Yetişkin Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 30 TL)

12 Kasım 2023 Pazar – Saat: 08.30 / Cumhuriyet’in 100. Yılında Doğaya Adım Atıyoruz / Doğa Yürüyüşü / Küçük Sinekli – Sayalar / Fatma Rukiye Yürüyüş Yolu / Atatürk Meydanı / (Ücretsiz)

14 Kasım 2023 Salı – Saat: 16.00/18.00 / Log Tiyatrosu / Küçük Prenses ve Kar Kraliçesi / Çocuk Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 15 TL)

16 Kasım 2023 Perşembe – Saat: 19.00 / Silivri Belediyesi TSM Korosu/ Türk Sanat Müziği Konseri / Müzik Dinletisi / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

18 Kasım 2023 Cumartesi – Saat: 11.00/13.00 / Çilek ile Baloncuk Gösterisi / Balon Gösterisi / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 15 TL)

18 Kasım 2023 Cumartesi – Saat 19.00 / Züyatro Tiyatro / Bir Gün Bir Telefon Gelir / Yetişkin Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 30 TL)

21 – 26 Kasım 2023 – Saat: 10.00/18.00 / Silivri Sanat Platformu / Renkler Karma Resim Sergisi / Sergi / Oğuz Aral Sanat Galerisi / (Ücretsiz)

25 Kasım 2023 Cumartesi – Saat: 19.00 / Mucizeler Kumpanyası / Çıtır Çıtır / Yetişkin Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 30 TL)

26 Kasım 2023 Pazar – Saat: 19.00 / Aşık Filmi Sinema Gösterimi / UNESCO 2023 Aşık Veysel Yılı / Aşık Veysel’i Anma / Sinema – Söyleşi – Müzik Dinletisi / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

29 Kasım 2023 Çarşamba – Saat: 11.00/13.00/15.00 / Seyirlik Sanat / Ceviz Adam Müzikali / Çocuk Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 15 TL)

Saat: 09.00/17.30 / Mübadele Müze Evi Ziyareti / Mübadele Evi’nde Tarih Yolculuğu / Müze / Fatih Mahallesi, Kırkkale Kapı Sokak / (Ücretsiz)