Kasım kampanyasında ilk 5 günde en çok deterjan satıldı

E-ticaret platformu Hepsiburada, Efsane Kasım’ın ilk kampanya döneminin sonuçlarını açıkladı. Kasım ayının öne çıkacak ürünleri arasında şarjlı süpürgeler ve yerli kozmetik ürünleri başı çekiyor. Satışların büyük bölümü pazar yerindeki KOBİ ve aile işletmeleri tarafından gerçekleştirildi.

Hepsiburada’nın ‘Efsane Kasım’ı hızlı başladı. Kasım’ın ilk 5 gününde 100 milyon ziyaretçi indirimli ürünlere ulaşmak için yarıştı. Akşam 20.00-23.00 saatleri arası Türkiye online alışverişte buluşurken en çok satılan ürün deterjan oldu. İlk 5 günde 100 binin üzerinde e-ticaret platformunun müşterisi ‘Hepsiburada Limiti’ başvurusu yaparken, kart limitleri etkilenmeden taksitli alışveriş yapan müşterilerin de yüzde 30’u erteleme imkanından yararlandı. Aile bütçelerini rahatlatan "Şimdi Al Şubatta Taksitle Öde" teklifine de kullanıcılar yoğun ilgi gösterdi. E-ticaret platformunda her iki taksitli alışverişten biri, Şubat sonrasında taksitlendirme imkânı kullanılarak gerçekleştirildi.

Yapılan alışverişlerde toplam siparişlerin yüzde 70’i kampanyaya uygun kartlarla taksitlendirilerek, yüzde 30’u ise ödemelerini erteleyerek alışverişlerini tamamladı.

Efsane Kasım’ın ilk 5 gününde sırasıyla en çok, temel tüketim ve gıda, giyim, züccaciye, kozmetik ve ev-yaşam ürünlerine ilgi gösterildi. Ürün bazında en çok satanlar ise deterjan, cilt bakım ürünleri, spor ayakkabılar ve sweatshirtler oldu.

En fazla alışveriş 20.00 - 23.00 saatleri arasında yapıldı

İstanbul, Ankara, İzmir’in ardından Efsane Kasım’a yoğun ilgi gösteren şehirler Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya ve Adana oldu. E-ticaret platformunun kullanıcıları alışveriş için en çok akşam 20.00 ile 23.00 saatlerini tercih etti.

Küçük ev aletlerinin yıldızı süpürgeler

Şarjlı süpürgelere olan talep geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 35 artış gösterdi.

Kozmetikte yerli markalara ilgi yüksek

Hepsiburada platformu üzerinden ilk beş günde en çok sipariş verilen kozmetik ürünleri serumlar, yüz bakım kremleri ve tonikler oldu. En çok satan markalarda ise yerli markalar öne çıktı.

Anne - bebek kategorisinde bebek arabası ve park yatak ön planda

Efsane Kasım’da ilk 5 günde anne-bebek kategorisinde en çok satılan ürünler elle katlanan, pratik kullanımıyla bebek arabası ve anne yanı park yatağı oldu.

Modada kışlık alışverişi başladı

E-ticaret platformu üzerinden moda kategorisinde ön plana çıkan ürünler sweatshirt, çorap, eşofman, mont ve kazak oldu.