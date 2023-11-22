Kasım kültür sanat etkinlikleri söyleşilerle devam etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri ‘Sakaryalı Yazarlar Okullarda’ isimli söyleşiler ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri Sakaryalı yazarlar Fahri Tuna ve M. Furkan Özren’in konuşmacı olarak katıldıkları ‘Sakaryalı Yazarlar Okullarda’ isimli söyleşi ile devam etti. Sakaryalı yazar Fahri Tuna Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi’nde, M. Furkan Özren ise Vali Mustafa Büyük İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilerle buluştular. Yazarlar genç kitapseverlere yazarlık yolundaki inişlerden çıkışlardan bahsetti. Edebiyatın ve yazarlığın insan ruhuna olan katkısını, gelecekteki ve şimdiki zamanlarda kitap okumanın öneminden bahsedildi. Soru cevap şeklinde devam eden söyleşide yazarlar öğrencilere gelecek hakkında planlarını sorarak, tecrübelerini paylaştı.