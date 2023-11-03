Kasımda Ümraniye'de kültür etkinlikleri bir başka

Ümraniye Belediyesi tarafından hazırlanan ve sanatseverlerin her yıl ilgiyle takip ettiği kültür ve sanat sezonu, Kasım’da da birbirinden önemli isimleri Ümraniyelilerle buluşturmaya devam ediyor.

Ümraniye’de her yaştan vatandaşın sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını sağlamak amacıyla düzenlenen ve 15 bin kişinin katıldığı kültür sanat etkinliklerinde dolu dolu bir Ekim ayı geride kaldı. Ümraniye’nin farklı mahallelerinde yer alan kültür merkezlerinde yıl boyunca; Gündüz Kuşağı, Akşam Programları, çocuk ve yetişkin tiyatroları, Akademi Ümraniye Gençlerle Söyleşi, Hakikat Tohumları Projesi ve Kur’ân-ı Kerim Akşamları ile on binlerce sanatseverin buluşması devam edecek. Ayrıca, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle ortaklaşa düzenlenen Akademi Ümraniye Kültür Sanat Buluşmaları programıyla da, alanlarında uzman olan önemli isimler lise öğrencileriyle bir araya gelecek.

Moderatörlüğünü Tarihçi-Yazar Yıldırım Ağanoğlu’nun yapacağı ve Osman Atalay’ın konuşmacı olarak katılacağı söyleşi programlarında vatandaşlarla bir araya gelecek olan isimlerden bazıları ise şu şekilde; Sinema Oyuncusu Necla Nazır, sosyal medyada Akademisyen Anne olarak tanınan Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, Yazar Mehmet Ali Bulut, Dünya Wushu Şampiyonu Necmettin Erbakan Akyüz, Yazar Dursun Ali Taşçı ve Yazar Sinan Yağmur.

Etkinlikler; 4 Kasım Cumartesi saat 12.00’de Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi’nde Ormanlar Evimiz Hayvanlar Neşemiz adlı çocuk oyunu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde Karagöz Okula Başlıyor çocuk oyunu ile başlayacak. 5 Kasım Pazar günü ise saat 12.00’de Mehmet Akif Kültür Merkezi’nde Nasrettin Hoca ile Keloğlan Ali Cengiz Oyunu çocuklarla buluşacak.