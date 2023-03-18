Kasımpaşa'da Selçuk İnan dönemi sona erdi

Kasımpaşa, Teknik Direktör Selçuk İnan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Kasımpaşa sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Teknik Direktör Selçuk İnan ile yollarını ayırma kararı aldığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Sorumlumuz Selçuk İnan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Selçuk İnan’a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Selçuk İnan, Kasımpaşa ile 12’si Süper Lig, 1’i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 13 mücadeleye çıktı. Paşa söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.