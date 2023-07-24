Kasımpaşa'nın 2023-2024 sezonu öncesi hazırlık maçı programı belli oldu

Kasımpaşa'nın 2023-2024 sezonu öncesi oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Kasımpaşa'nın 2023-2024 sezonu öncesi hazırlık maçı programı belli oldu
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sina pırlanta
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Silivri Kariyer

Kasımpaşa’nın 2023-2024 sezonu öncesi oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, gelecek sezon hazırlıklarına devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, 2023-2024 sezonu öncesi oynayacağı hazırlık maçlarının programını açıkladı. 26 Temmuz Çarşamba günü Suudi Arabistan temsilcisi El Kadisiyah ile 18.30’da, 29 Temmuz Cumartesi Katar ekibi Al-Arabi ile 18.30’da, 2 Ağustos Çarşamba günü Trendyol Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK ile 18.30’da Turgay Ciner Spor Tesisleri’nde oynayacak. Takvimin son hazırlık maçında 5 Ağustos Cumartesi günü Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile saat 19.00’da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.