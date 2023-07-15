Kassanov'dan 15 Temmuz mesajı

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı duran Türk milletinin demokrasiden yana tavır alarak, yönetimi belirleme gücüne sahip çıktığını açıklayarak, Türk Dünyası milli irade ve milli birlik mesajı verdi.

DATÜB Genel Başkanı Kassanov, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kassanov, “15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye’ye tuzak kurmak isteyen hainler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli ve dik duruşu ile devletiyle kenetlenen milletimizin gücü karşısında hain emellerine ulaşamadılar” dedi.

Ziyatdin Kassanov, Türkiye’nin değişik bölgelerinde yaşayan Ahıska Türklerinin 15 Temmuz hain darbe girişiminde sokaklarda olduğunu belirterek, “15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden geçen 7 yılda yaşananlarla ilgili birçok detay dikkat çekiyor. FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Türkiye genelinde darbe kalkışmasının ilk dakikalarından itibaren olayların medyaya yansımasının ardından Ahıskalı Türkler başta İstanbul ve Ankara olmak üzere seçilmiş hükümete destek olmak üzere meydanlara indiler” ifadesinde bulundu.