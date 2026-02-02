Kastamonu açıklarında 10 gün önce vurulan gemi Sarıyer açıklarında karaya oturdu

Kastamonu Cide açıklarında 10 gün önce vurulan Razouk isimli Sarıyer açıklarında karaya oturdu. Gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sarıyer Kısırkaya açıklarında akşam saatlerinde 100 metrelik Komor Adaları bayraklı gemi karaya oturdu. Romanya’nın Köstence Limanı’ndan kalkan ve İstanbul Boğazı açıklarına demirlemek için seyir halinde olan Razouk isimli kargo gemisi karaya oturdu. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Ekipleri sevk edildi. Karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

10 gün önce Kastamonu’da vurulmuştu

Öte yandan karaya oturan Raozuk isimli geminin 22 Ocak tarihinde Rus Limanlarına seyir halindeyken Kastamonu Cide açıklarında hava araçları tarafından vurulan ve büyük hasar olan gemi olduğu ortaya çıktı.