Kastamonu Belediyesi'nden deprem bölgesine 5 tır ve 6 kamyon yardım

Kastamonu Belediyesi, deprem bölgesine 5 tır ve 6 kamyon su, gıda, giysi, elektronik eşya, ısınma ve barınma yardımı gönderdi. Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, depremde evleri yıkılan sınıf arkadaşı Dr. Yusuf Kavukçu’yu da kaybettiğini açıkladı.

Kastamonu Belediyesi, vatandaşlardan gelen destekleri hızla deprem bölgesine ulaştırmayı sürdürüyor. Önceki akşam yardım tırını bölgeye gönderen Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Daha önceden bir tır gıda gönderdik. Üç tır su gönderdik. Üç kamyon gıda gönderdik. İki kamyon da ekmek gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz” dedi.

“Bölgede saatlerle yarışılıyor”

Peş peşe 7’nin üzerinde iki depremle 10 ili içerisine alan bir felaket ile karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “Cenab-ı Allah daha beterinden saklasın diyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Bölgede saatlerle yarışılıyor. Her geçen saat aleyhe işliyor. Ama her geçen dakika da güzel haberler almaya devam ediyoruz. Bazı bölgelerde yoğun kış şartları da etkili. Göçük altında kalan, enkaz altında kalan vatandaşlarımızın hepsine ulaşılmaya çalışılıyor ama çok büyük bir alanda tarama yapılıyor” diye konuştu.

“Arkadaşım, kardeşim, dostumu kaybettik”

Kendisinin de bölgede sınıf arkadaşının olduğunu söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “Benim de bölgede sınıf arkadaşlarım vardı. Dört gündür ulaşmaya çalıştığım bir arkadaşıma ulaştım. Arkadaşımın sağlıklı olduğunu öğrendim. Ama kıymetli arkadaşım, kardeşim, dostum Dr. Yusuf Kavukçu’yu kaybettik. Eşi hala enkaz altında bulunuyor. Tabii çok zor. Her dakika sosyal medyadan ve diğer mecralardan gelen yardım haberleri bize de ulaşıyor. Böyle günler dayanışma günleri. Böyle günlerde bir ve beraber olacağız” ifadelerini kullandı.

“Karne paralarını deprem bölgesine gönderdiler”

Karne paralarının deprem bölgesine gönderildiğini söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “Küçük bir evladımızın babasına bıraktığı not elime ulaştı. Üzerine ‘Bu deprem parası baba’ diye yazmış. Benim de iki tane kızım var. Son birkaç gündür onlar da bana sürekli, ‘Hadi baba, biz ne yapabiliriz baba? Onlar enkazın altındalar’ diye söyleniyorlar. Büyük kızım da, küçük kızım da harçlıklarından epey bir miktarı bölgeye yardım edilmesi için bana verdiler. Anneannelerinden, babaannelerinden aldıkları karne paralarını deprem bölgesine göndermek istediler” şeklinde konuştu.

“4 tır ve 5 kamyon destek gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz”

Deprem bölgesine yardımların bundan sonra da devam edeceğini ifade eden Başkan Vidinlioğlu, “Biz de şimdi bir tırımızı bölgeye gönderiyoruz. Daha önceden bir tır gıda gönderdik. Üç tır su gönderdik. Üç kamyon gıda gönderdik. İki kamyon da ekmek gönderdik şimdiye kadar. Göndermeye de devam edeceğiz. Bu yardımlar sadece Kastamonu Belediyesi olarak bizim gönderdiklerimiz. Ben de en kısa sürede bölgeye geçmek istiyorum. Ama oranın karanlık altında olduğu, ulaşımda sıkıntılar olduğu, kalacak yerin olmadığı, gidildiği zaman ise çok fazla bir şeyin ucundan tutulamayacağı yönünde gelen haberler sebebiyle birkaç gün daha bekleme kararı aldım. İş yapanların önünde engel olmak istemiyorum. Ama gönlüm ve yüreğim orada. Bölgede başka bir hekim arkadaşım ile görüştüm. Depremden hemen önce il dışına çıkmış. Onlar da öyle kurtulmuşlar. Hekim arkadaşımın oturdukları bina çökmüş. Binadaki kayıp sayısı belli değil. Diyecek bir şey yok. Milletçe çok üzgünüz. Cenab-ı Allah beterinden korusun diyoruz” dedi.

“Göndermek istediğiniz yardımları belediyemiz ve valilik üzerinden gönderin”

Yapılması gereken yardımların Kastamonu Belediyesi üzerinden yapılması çağrısında bulunan Başkan Vidinlioğlu, “İlçe belediyelerimizden de bölgeye çok ciddi anlamda yardım gitti. Valiliğimiz koordinasyonunda bölgeye yardım göndermeye devam ediyoruz. Buradan vatandaşlarıma, hemşerilerime seslenmek istiyorum. Göndermek istediğiniz yardımları belediyemiz ve valiliğimiz üzerinden göndermeye çalışın. Yardımları bir bütün halinde, AFAD koordinasyonunda gönderiyoruz. Çok geniş bir alan ve onun için gönderdiklerimizin mutlaka AFAD koordinesinde bölgeye ulaşması gerekiyor. Kimi yere 2 tır yardım giderken kimi yere hiç yardım gitmemesi hiç doğru olmaz. Onun için bu işi mutlaka koordineli yapmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“20 personel ve iş makineleri bölgede”

Kastamonu Belediyesi’nin 20 personel ve çeşitli iş makineleri ile deprem bölgesinde çalışma yürüttüğünü belirten Başkan Vidinlioğlu, “Kastamonu Belediyesi olarak biz 20 personelimiz ve iş makinelerimizi bölgeye gönderdik. İhtiyaç oldukça da göndermeye devam edeceğiz. Bu konuda AFAD ile irtibat halindeyiz. Vatandaşlarımızdan büyük hassasiyet görüyoruz. Gönüllü olarak bölgeye gitmek isteyen vatandaşlarımız bulunuyor. Bölgede çalışmak isteyen vatandaşlarımız var. Gönüllü olarak kazma küreği elime alırım diyen de var. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

“Birlikte bu yükün altından kalkacağız”

Türk milletinin bu yükün altından da kalkacağını ifade eden Başkan Vidinlioğlu, şöyle konuştu:

“Defaten de dile getirdiğim gibi bu durumlar birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı durumlar. Bizi biz yapan en büyük değerlerimiz bunlar zaten. İnşallah birlikte bu yükün altından kalkacağız. Tekrardan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bu konuda özellikle Peygamberimiz (SAV) yangında, depremde, selde ölenlerin şehit hükmünde olduğunu ifade ediyor. İnşallah mekanları cennet olur. Geride kalanlara da sabırlar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun.”

Konuşurken duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Başkan Vidinlioğlu, depremde evleri yıkılan sınıf arkadaşı Dr. Yusuf Kavukçu’yu kaybettiğini açıkladı.

Kastamonu Belediyesi, sabah saatlerinde de bir tır dolusu suyu yine deprem bölgesine gönderdi. Gönderilen tır ile birlikte Kastamonu Belediyesi deprem bölgesine toplam 5 tır ve 6 kamyon su, gıda, giysi, elektronik eşya, ısınma ve barınma yardımı göndermiş oldu.