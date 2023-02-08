Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda metamfetamin ile tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmaları neticesinde Taşköprü ilçesinde bir şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada metamfetamin maddesi ile 7 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi. Olayla ilgili olarak C.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.