Kastamonu'dan deprem bölgesine 'yardım' seferberliği

Kastamonu’da başlatılan yardım seferberliğinde toplanan acil ihtiyaç malzemeleri, depremin yaşandığı bölgelere ulaştırılması için tırlarla yola çıkartıldı.

Kastamonu Valiliği koordinesinde AFAD İl Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli iki ayrı büyük depremin yaşandığı bölgelere gönderilmek üzere, acil ihtiyaç malzemelerini Merkez Spor Salonu’na getirdi. Gönüllü vatandaşlar tarafından kolilere konulan ısıtıcı, battaniye, nevresim takımı, yastık, gıda, hijyen seti, kıyafet, uyku tulumu, bebek maması, telefon şarj cihazı, bot, mont, bere, atkı ve eldiven gibi 2 tır dolusu malzemenin sevkiyatı yapıldı.

"Kastamonu olarak birlik günümüzü gösterdik"

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyrak, "Türkiye’yi sarsan büyük deprem hepimizi üzdü. Rabbim herkese sabır versin ölenlere baş sağlığı diliyorum. Kastamonu olarak birlik günümüzü gösterdik. 3 tır Kastamonu Valiliğimiz bünyesinde yola çıktı. Gönüllü arkadaşlarımız deprem bölgelerine gitti. Bu gece sabaha kadar gönüllülerimiz ve öğrencilerimizle bir aradaydık, Türkiye birliğini gösterdi. Kastamonu köylerinden erzaklarını alan getirdi. Çok şükür tırlarımız yola çıkmaya hazırlandı. Rabbim bir daha böyle bir felaket hiç birimize göstermesin" dedi.