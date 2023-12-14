Kastamonu iş dünyasını İstanbul'da buluşturan KASTEXPO başladı

Kastamonu Sanayici ve İşadamları Derneği ve KASİAD Vakfı tarafından düzenlenen ve İstanbul’da, Kastamonu ve Batı Karadeniz’den onlarca sanayi kuruluşunu buluşturan Kastamonu Sanayi ve İş Dünyası Fuarı başladı. 16 Aralık’a kadar sürecek fuarda konuşan KASİAD Genel Başkanı Ayhan Aslan, Türkiye’de bir ilki başardıklarını ifade etti.

Kastamonu iş dünyasının buluşma arenası olan Kastamonu Sanayi ve İş Dünyası Fuarı (KASTEXPO), İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın da katıldığı törenle başlayan KASTEXPO, demir çelik, inşaat, yapı, savunma sanayi başta olmak üzere birçok sektör paydaşını bir araya getirdi. Onlarca sanayi kuruluşunun katılımı ile başlayan KASTEXPO, İstanbul Fuar Merkezi 3. salonda 16 Kasım’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Kastamonu Sanayici ve İş adamları Derneği ve KASİAD Vakfı tarafından düzenlen KASTEXPO’dan elde edilen gelirler, eğitime ve öğrencilere destek olan KASİAD Vakfı’na aktarılacak.

İş dünyasının nabzının attığı fuardaki gelirle eğitime katkı sağlanacak

Topluma fayda sağlanmanın amaçlandığı fuar ile birlikte, 15 milyar dolarlık sermayeden oluşan KASİAD üye firmalarının, küresel pazarda rekabet edebilirliğini daha da artırmak hedefleniyor. Bölgedeki işletmelerin ürün ve hizmetlerini tanıtmak, işbirlikleri ve ticaret imkanlarını arttırmak hedefiyle düzenlenen fuarda Kastamonu ve çevre illerdeki yerel, ulusal ve uluslararası ziyaretçilere ürünlerini sergileme ve pazarlama imkanı buldu. Onlarca firmaya ev sahipliği yapan KASTEXPO, hem iş dünyasına katkı sağlayacak hem de eğitime destek olacak önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atmaya hazırlanıyor. Fuara Gana, Fildişi, Senegal, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kamerun, Togo, Uganda, Tanzanya, Kenya, Etiyopya, Çad, Nijerya ve Sudan’dan iş insanları ve alım heyetleri de gelecek. Ülkelerden gelen iş adamları ile Türkiye’nin sanayicileri arasında B2B eşleştirmeler ile katılımcı firmaların daha fazla iş birliği yapması amaçlanıyor.

İhtişamlı törenle kapılarını açtı

Fuarın açılış töreni, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti İstanbul Milletvekili Rabia İlhan, Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, KASİAD Genel Başkanı Ayhan Aslan ve Yönetimi, KASKON Genel Başkanı Mehmet Alver, Kas-Der Genel Başkanı Remzi Şen, KASİAD Kastamonu Şube Başkanı Osman Kocadelioğlu ve yönetimi, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve yönetimi, işadamı ve esnaflar başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin geleceği için üreten firmaların birbirine yaklaşmasını önemsediklerini belirterek, düzenlenen fuarın bu anlamda büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. Törende konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Rabia İlhan, İstanbul’daki Kastamonulu firmaların ülkeye verdiği katkının fuarla gözler önüne serildiğini söyledi. Kastamonulu olan ve İstanbul’da yaşayan bir belediye başkanı olarak fuarda gördükleri manzara karşısında büyük gurur yaşadığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, fuarın Kastamonu’nun gelişmesine katkı sağlanmasını dilediğini kaydetti. Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, stantları gezerek firma temsilcilerinden bilgiler aldı.

“Türkiye’de bir ilki başardık”

Açılış törenin ardından fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan KASİAD Genel Başkanı Ayhan Aslan, “Fuarımızda şu anda 95 tane firmamız var. Hepsi Batı Karadeniz Bölgesinden ve aynı zamanda Kastamonu’da yatırım yapmış firmalar. Biz şu anda Türkiye’de bir ilki başardık. Bütün yöremizin iş insanlarını bu fuarda buluşturduk. Demir, çelik, enerji, savunma sanayi, tersane, kimya, tekstil sektöründe iştigal ediyorlar ve şu anda Türkiye’nin ilk 10’da iki büyük, hatta üç büyük firması var. Sanayide de çok iddialıyız. Demir çelikte Kastamonulular şu anda ilk birde, enerjide de öyleyiz. İnşallah bunu arttırarak devam ettireceğiz. Türkiye’de bu tür sanayi kollarının sergilendiği karma fuarların önemi çok büyük. Çünkü tüm Türkiye’den bu fuarları görmek için insanlar geliyor ve istedikleri her ürünü burada bulabiliyorlar. O açıdan çok iyi bir fuar. İnşallah bu üye sayımızı daha da arttıracağız” dedi.

"İnşallah bu şirketleri Kastamonumuza da entegre ederiz"

Kastamonu’nun yatırım yapılacak önemli bir il olduğunu ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu ise, “Emeği geçen başta KASİAD Başkanı Ayhan Aslan olmak üzere bütün yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bu daha önce düzenlenmiş bir fuardı pandemi sebebiyle biraz ötelenmişti. Pandemi sonrasında ilk defa düzenlenen bir fuar oldu. Daha derli toplu bir hale geldi. Tabii burada Kastamonu insanının neler başarabileceği birlikte görmüş olduk. Hemen hemen her sektörde ülkemizi başarıyla temsil eden hem ulusal arenada hem de uluslararası arenada temsil eden bir sürü şirketimiz var. Kastamonu çok göç vermiş, ‘taşı toprağı altın’ diye İstanbul’a gelmiş bir ilimiz. Kadim şehirlerimizden bir tanesi. İstiklalin şehri, İstiklal Harbinin kıvılcımının ateşlendiği şehirlerden en başta geleni. Dolayısıyla böyle bir şehir, aynı zamanda istikbalin de şehri olmalı. Burada görüyorum ki sanayinin hemen hemen her kolunda çok ciddi, iddialı şirketlerimiz var. İnşallah bu şirketleri Kastamonumuza da entegre ederiz. Oraya yatırıma davet ettik. Umarım Kastamonu’yu o eski, şaşaalı günlerine döndürürüz. Çünkü nüfus olarak çok ciddi bir potansiyel olması gereken il, çok fazla büyüyemedi. Hep İstanbul’a göç etti. Bundan sonrası şimdiye kadar geçirdiğimiz günlerin telafisi olacak. Bu anlamda bir sürü iş adamımızın, iş insanımızın da bu konuda niyetli olduğunu görüyorum ve Kastamonu adına umutlandırıyorum” diye konuştu.