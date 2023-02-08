Kastamonu Üniversitesi depremzedeler için seferber oldu

Kastamonu Üniversitesi, başlattıkları yardım kampanyası çerçevesinde topladıkları yardımları deprem bölgesine gönderdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan ve 7.7 ile 7.6. şiddetindeki iki depremden etkilenen bölgelere, ülkenin ve dünyanın dört bir yanından arama-kurtarma ve yardım seferberliği faaliyetleri devam ediyor. Kastamonu Üniversitesi de bu seferberliğe ortak olarak, Kastamonu AFAD birlikteliğinde Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Baydil ve öğretim elemanları öncülüğünde, idari personeller ile öğrencilerden oluşan gönüllü ekibi yardım malzemeleriyle birlikte deprem bölgesine destek amacıyla bölgeye gönderdi.

Kastamonu Üniversitesi ekibi, ilk olarak Hatay ili Hassa ilçesinde Ürdün ordusuyla koordineli olarak yaşam alanı oluşturma çalışmalarına başladı.

Ekip, daha sonra deprem bölgesinde bulunan enkaz alanlarına geçerek, çalışmalarına devam edecek.