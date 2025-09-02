Kastamonu ve Karabük'teki yangınlara havadan müdahaleler sürüyor

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Kastamonu ve Karabük'teki yangınlara havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğünü açıkladı.

Kastamonu ve Karabük'teki yangınlara havadan müdahaleler sürüyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Kastamonu ve Karabük’teki yangınlara havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğünü açıkladı.

OGM, Kastamonu’nun Araç, Karabük’ün Eflani ilçesinde devam eden yangınlara karşı havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğünü resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Müdürlük, yaptığı videolu paylaşım ile yangınların bir an önce kontrol altına alınması için mücadele edildiğini belirtti.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb