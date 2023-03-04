Kasten öldürme suçundan aranıyordu, yakayı ele verdi
Kocaeli'de kasten öldürme suçundan 22 yıl 3 ay 13 gün hapis cezasıyla aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Kocaeli’de kasten öldürme suçundan 22 yıl 3 ay 13 gün hapis cezasıyla aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde aranan şahsıların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Gebze ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ‘kasten öldürme’ suçundan 22 yıl 3 ay 13 gün hapis cezasıyla aranan S.S.(36) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kandıra Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne gönderildi.