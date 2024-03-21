Kasten yaralama suçuyla aranıyordu

Bilecik'te 'Kasten Yaralama' suçundan 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.

Kasten yaralama suçuyla aranıyordu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’te ‘Kasten Yaralama’ suçundan 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.

Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosu’nca; ‘Kasten Yaralama’ suçundan 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Tutuklanan şahıs Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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