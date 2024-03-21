Kasten yaralama suçuyla aranıyordu
Bilecik'te 'Kasten Yaralama' suçundan 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.
Bilecik’te ‘Kasten Yaralama’ suçundan 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.
Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosu’nca; ‘Kasten Yaralama’ suçundan 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Tutuklanan şahıs Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.