Alibey Mahallesinde Kasten Yaralama Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Alibey Mahallesi’nde bir ikamet adresine “Kasten Yaralama” ihbarı üzerine güvenlik güçleri ivedilikle harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyon kapsamında gerekli güvenlik önlemleri alındı ve ikamet içindeki C.G. (23), B.G. (27) ve Y.G. (36) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin suç geçmişlerinin bulunduğu öğrenildi.

Evde yapılan incelemelerde ise 2 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, bir adet pompalı tüfek, uzun şarjör, 20 adet 7.65 mm dolu fişek, 9 adet 9.19 mm dolu fişek ve 4 adet dolu kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, “Kasten Yaralama”, “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “Mala Zarar Verme” suçlarından adli işlemler için Silivri Polis Merkezi Amirliği'ne sevk edildi.