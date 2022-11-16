Kat Mülkiyeti Kanununun yapılarda tesisinin önemi

Ay Gök Yönetim Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yahya Aydın, Kat Mülkiyeti Kanununun yapılarda tesisi hususunda bilgi verdi. Kat Mülkiyeti Kanununun yapılarda tesisinin önemli bir konu olduğunu ifade eden Yahya Aydın, “Ülkemiz yasalarına göre 8 bağımsız bölüm ve üzeri olan yapıda kat mülkiyeti kanunun kurulması esastır. Eğer orada kanuna göre bir yönetim tesis edilmemişse tüm sorumluluklarda kat mülkiyetlerinin tamamı ortak mesuldür. Peki, kanunun tesisi nasıl olacak? Birinci husus müteahhit firmanın, kat mülkiyeti kanununun ve onu düzenleyen 5711 sayılı kanunun 73. Maddesi uyarınca geçici yönetimin yapı ruhsatından başlayarak en fazla 10 yıl görev yapacak şekilde atanmasıyla olur. Bununda denedim planına yazılması gerekir” dedi.

Yahya Aydın’ın açıklaması şu şekilde;

“KURUCU YÖNETİM ÖNEMLİDİR”

“İkinci husus binada oturum başladıktan sonra kat maliklerinin kendi aralarında, genel kurulu toplayıp, yöneticilerini seçmeleriyle başlar. Bununda görev ve sorumlulukları, yönetim planı ve kat mülkiyeti kanununda esastır. Burada asıl kurucu yöneticinin görevleri, yapı ruhsatıyla başlamakta, yönetim planının yasal normlara göre yazılması önemli husus. Maalesef ülkemizde aksi durumlar yaşanmakta. Bazı müteahhitler; kırtasiyeden, internetten indirdikleri örnek yönetim planlarına, ada ve parsel numaralarını yazarak tapuya teslim etmekte ve kendi projelerinin yapısıyla oynamaktadır. Bir villa kente toplu yapı yönetiminin veyahut yüksek bloklu projelerin yönetim planının verilmesi gibi bunlara da rastlıyoruz. Burada yönetici işlevsiz hale geliyor. Yönetim planının değişmesi de 5004’e tabi olduğu için plansız bir hal alıyor. Bunun içinde yönetim firmaları projeyi bilmeli. Daha belediyelerden yapı ruhsatları alındığı andan itibaren yönetim planını yapacak, kat maliklerinin haklarını oluşturacak, oturum anında o projeden ev satın alan veya kiralayan insanların kaç para aidat ödeyeceğini tahmin etme projesini oluşturacak. Site genel kurallarını tespit edecek ve projeden mülk almak isteyenler gelip evini alırken, yönetim planları yapılmış, kendilerine teslim edilmiş, işletme bütçesi ve site kuralları teslim edilmiş, kullanacağı evde de nasıl oturacağını bilerek o projeyi almaları gerekir. Kurucu yönetimde burada çok önemlidir. Yetkisi de yapı ruhsatından sonra en fazla 10 yıl, iskan alındıktan sonra ise en fazla 1 yıldır. Yönetimler noterde çıkartılacak karar defteriyle bu şekilde kurulur.”