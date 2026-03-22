Katar'da askeri helikopter kazası: 3 Türk personel şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar’da eğitim faaliyeti sırasında teknik arıza nedeniyle denize düşen helikopterde 3 Türk personelin şehit olduğunu bildirdi.

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Katar arasındaki askerî iş birliği faaliyetlerinin sürdüğü belirtilerek, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri kapsamında görev yapan bir helikopterin kaza yaptığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, helikopter kazasında 7 personelin şehit olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düşmüştür. Derhal başlatılan arama-kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerimizin naaşına ulaşılmıştır. Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki teknisyenimiz şehit olmuştur. Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir. Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN’a, Türk milleti ile kardeş Katar halkına başsağlığı dileriz."