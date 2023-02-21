Katar'ın kurduğu sahra hastanesi depremzedelere şifa veriyor

Katar’ın deprem bölgesi Hatay’a kurduğu sahra hastanesi depremzedelere şifa vermeye başladı.

Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok Hatay etkilendi. Deprem sonrası Türkiye’ye dost ve müttefik ülkelerden de yardım geldi. Depremin en çok etkilediği yerlerden Hatay’ın Payas ilçesine Katar tarafından sahra hastanesi kuruldu. 2 bin 775 kilometre uzaklıktan tüm ekip ve ekipmanı ile gelen Katar’ın 30 bin metrekare alana kurduğu sahra hastanesi, depremzedelere şifa vermeye başladı. Sahra hastanesinde 7 poliklinik bulunurken, 200 yatak kapasiteli olduğu ve 50 doktorun hizmet verdiği kaydedildi.

Depremin ardından sahra hastanesine gelerek tedavi olan vatandaşlardan Dönay Çim, “Sahra hastanesi için devletimize, tüm Müslüman kardeşlerimize çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Her şeyiyle devlet yanımızdaydı. Katar hükümetine de çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun” dedi.