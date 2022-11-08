Katarlılar dünya kupası öncesi güzelleşmek için Türkiye'ye akın ediyor

Güzellik adına yapılan işlemler için başta Katarlılar olmak üzere Alman ve İtalyanlar Türkiye’ye akın etmeye başladı. Bu sene dünya kupasına ev sahipliği yapacak olan Katarlılar, Dünya Kupası öncesi güzelleşmek için Türkiye’yi tercih ediyor.

Fiderm Clinic’in sahibi Fatma İçiren, “Artık Türkiye bu alanda en önemli duraklardan birisi. Geçtiğimiz hafta Ankara’da gerçekleştirdiğimiz fuara da ziyaretçi profiline bakıldığında başta Katarlılar olmak üzere Alman ve İtalyanlar bolca ziyaret etti. Yabancılar sadece güzelleşmek adına Türkiye’yi ziyaret etmiyor, bizim tecrübelerimizden faydalanmak ve bu kültürü kendi ülkelerine taşımak için de bizi referans olarak görüyor" dedi.