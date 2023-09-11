Katilleri yakalamak için 72 saatlik görüntü saniye saniye incelendi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir otelin personel odasında bir kişi ölü olarak bulundu. Jandarma 30 adet kameradaki 72 saatlik görüntüleri saniye saniye izleyerek katil zanlılarına ulaştı. 4 ilde yapılan operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mert Merey (20) Ayvalık Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkiinde faaliyet gösteren otelin personel odasında ölü olarak bulundu. Yapılan otopsi sonucunda Mert Merey.’nin ateşli silah ile vurulduğu, herhangi bir darp cebir izine rastlanmadığı tespit edildi.

Meydana gelen olay ile ilgili olarak Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca kurulan özel ekip ve Jandarmanın dedektifleri olan JASAT timlerince 30 adet kameraya ait 72 saatlik görüntü incelendi. Edilen deliller sonucunda 4 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenerek 7 şüpheli yakalandı. Yakalanan 7 şüpheli Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca adliyeye sevk edildi.