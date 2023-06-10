Kauçuk fabrikasında yangın çıktı, işçiler müdahale etti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir kauçuk fabrikasında şalama ile ham madde eritildiği esnada yangın çıktı. Yangın işçilerin müdahalesi ile söndürülürken herhangi bir yaralanma olayı yaşanmadı.

Yangın, Gebze İlçesi Muallimköy Öğretmenevi mevkii bulunan kauçuk fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler şalama ile ham madde erittikleri esnada yangın çıktı. İşçiler yangını müdahale ederken 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın işçiler tarafından söndürülürken olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

Herhangi bir yaralanma yaşanmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.