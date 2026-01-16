Kavaklı Camii'nde Şüpheli Gaz Kaynaklı Rahatsızlık: 16 Kişi Taburcu Edildi

Dün gece Silivri Kavaklı Mahallesi’ndeki Kavaklı Camii’nde Miraç Kandili programı sırasında bir grup vatandaş, Kur’an okunduğu esnada baş dönmesi, halsizlik ve kusma gibi semptomlar yaşadı. İlk değerlendirmelere göre bu rahatsızlığın doğalgazdan kaynaklı olabileceği düşünülüyor, ancak kesin nedenin henüz netleşmediği belirtildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu daha ciddi olan birkaç kişiyi Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Toplamda 16 kişi hastanelerde tedavi altına alındı ve hepsi gece boyunca yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir hayati risk bulunmadığı ifade edildi.