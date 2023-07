Kavaklı yeni sağlık merkezi ile park ve spor sahalarına kavuştu

Silivri Belediyesi, ilçeye kazandırdığı sağlık yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Silivri Belediyesi ve hayırsever Nakip ailesi iş birliğiyle Kavaklı Mahallesi’ne inşa edilen Kenan & Çelebi Nakip Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Servis İstasyonu ve Çok Amaçlı Park ve Spor Alanı için açılış töreni düzenlendi. 3 hekimle hizmet veren tesis sağlık tesisi 970 metrekare parsel alanı ve yaklaşık 400 metrekare inşaat alanına sahip. Tesiste 3 adet hekim odası, aşı ve bebek izleme odası, gebe izleme odası, tıbbi müdahale odası, kat ofisi ve tuvaletler ve 112 Acil Servis İstasyonu bulunuyor. Yaklaşık 5.000 metrekare alana sahip ve 1.949 metrekare yeşil alan düzenlemesi yapılan Yeşil Alan ve Spor Alanında ise 256 metrekare dört pota basketbol sahası, 481 metrekare suni çim mini futbol sahası, 297 metrekare çocuk oyun alanı ve 66 metrekare kauçuk zemin fitness alanı bulunuyor. Spor ve oyun alanında 6 adet fitness aleti, 1 adet çift kule oyun grubu, 1 adet kaya tırmanma, 1 adet zıp zıp, 1 adet salıncak ve 1 adet tahterevalli yer alıyor. Ayrıca sosyal yaşam alanında 6 adet ahşap çatılı piknik masası, 8 adet ahşap bank, yeşil alanda ise 42 adet çeşitli türlerde ağaç, 338 adet çalı grubu bitki, otomatik sulama sistemi, ahşap aydınlatma direkleri ve saha çevresinde projektörlü aydınlatma bulunuyor.

KALAYCI: “BAŞKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Törenin açılış konuşmasını yapan Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Erdoğan Gökalp Kalaycı, “Kenan & Çelebi Nakip Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Servis İstasyonu, Çok Amaçlı Park ve Spor Alanını bizlere kazandıran Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.

İPEKOĞLU: “GÜVENİLİR BİR BİNA İLE VATANDAŞLARIMIZIN HİZMETİNDEYİZ”

Kalaycı’nın ardından açıklamalarda bulunan Silivri İlçe Sağlık Müdürü Hasan İpekoğlu, “Kavaklı bölgemizde hizmet veren sağlık ocağımız deprem yönetmeliğine uygun değildi. Burada Silivri Belediyemiz ile yeni bir aile sağlığı merkezinin yapımı noktasında planlamalar yaptık. Hayırsever Nakip ailesinin de destekleriyle bu binamız yenilendi. Şimdi güvenilir bir binada hizmet vermeye devam ediyoruz. Kurumum adına başta Nakip ailesine, Silivri Kaymakamlığına, Silivri Belediyesine, emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

YILMAZ: “SAĞLIK YATIRIMLARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLİYORUZ”

Törenin son konuşmasını yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “İlçemizin en müstesna mahallelerinden biri olan Kavaklı Mahallemizde, hayırsever Nakip ailesi ile birlikte yapımını tamamladığımız Kenan & Çelebi Nakip Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil İstasyonu ve Kavaklı Millet Bahçemizin açılış töreninde sizlerle bir aradayız. Bu anlamda Silivri’mize kazandırdığımız sağlık yatırımlarına bir yenisini daha eklemenin, yeni park ve spor alanını hizmete sunmanın hem onurunu hem de mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile sağlık merkezimizin yapımına katkı sunan değerli Nakip ailesine huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Burada depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı çıkan bir sağlık ocağımız vardı. Bu sağlık ocağının yıkılıp yapımı İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yapılacaktı. Lakin Kenan Nakip’in bir ısrarı oldu. ‘Ben evladımın hatırasını Kavaklı’da yaşatmak istiyorum. O yüzden bu Kavaklı’daki yeri yapmama müsaade edin’ dediler. Biz de il Sağlık Müdürümüz ve İlçe Sağlık Müdürümüz ile görüşmelerimizde İl Sağlık Müdürlüğünün buraya yapacağı yatırımı geçtiğimiz günlerde temelini attığımız Yenimahalle’deki 7 hekimli sağlık merkezimize kaydırarak Kenan abinin ve ailesinin önünü açtık. Sağlık ocağımız ve 112 acil istasyonumuzun açılışını bugüne yapıyoruz ancak burası çon uzun zamandır hizmet veriyor. Modern ve çok şık bir binayı, örnek bir modelde oluşturduk. Bu millet bahçesi İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait bir arsa üzerinde ağaçlandırılacak alandı. Metruk bir şekilde kaderine terk edilmişti. İBB’ye Seymen’de 10.000 metrekare bir mezarlık alanı verdik ve bu arsa ile trampa ettik. Silivri Belediyesinin envanterine katarak burada annelerin pikniklerini, doğum günlerini yapabilecekleri, çocukların spor yapabilecekleri; mini basketbol sahası, mini futbol sahası, fitness alanlarıyla sosyal bir yaşam alanını da Kavaklı’mıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” diye konuştu.

“SİLİVRİ’YE 750 YATAKLI BİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ KAZANDIRACAĞIZ”

İlçede yapılan sağlık yatırımları hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Biz Silivri’de yaşayan vatandaşlarımızın her birini, bütün hizmetlerimizin en güzeline, en iyisine layık olarak görüyoruz. Kanuni Sultan Süleyman Han’ın, ‘Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’ sözünü kendimize şiar edinerek Silivrililere hizmet etmeyi kendimize görev edindik. Göreve geldiğimiz ilk günden beri hükümetimizle, kurumlarımızla, hayırseverlerimizle, belediyemizin imkânlarını sonuna kadar zorlayarak Silivri’deki açıkları, sağlık alanında yapılması gereken yatırımları konuşuyoruz, dertleşiyoruz, paylaşıyoruz ve omuz omuza, kol kola, el ele verip birçok projeyi beraberce hayata geçiriyoruz. Şu an Silivri’mizin merkezinde 5.000 metrekare kapalı alana sahip, içerisinde; İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün, Verem Savaş Dispanserimizin, 112 Acil İstasyonumuzun, 11 hekimlik ASM’mizin (Aile Sağlığı Merkezi), sağlık ocağımızın ve Aile Sağlık Yaşam Merkezinin bulunacağı dev bir kompleksin açılışını inşallah beraberce yapacağız. Depremde Selimpaşa’da hasar görmüş binamızla ilgili Sağlık Bakanımız ile yaptığımız görüşmede kendileri ifade ettiler; 2.000 metrekare çelik konstrüksiyondan bir hastaneyi hızlı bir şekilde yapıp hizmete kazandıracaklar. Bizim artık Silivri’ye yetmeyen bir devlet hastanemiz var. Çünkü şehrimiz büyüyor. Özellikle yaz aylarında nüfusumuz çok artıyor. Geçtiğimiz hafta cep telefonlarından 750.000’in üzerinde sinyal alındı Silivri’mizde. Bu da demektir ki 1 milyonun üzerinde vatandaşımızı misafir ediyoruz. Bu devlet hastanesinin büyütülmesinden öte biz bir eğitim ve araştırma hastanemizin Silivri’ye kazandırılması konusunda Sağlık Bakanlığımızla görüştük, İl Sağlık Müdürlüğümüz ile dertleştik. En sonunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleri ve olurlarıyla, 2023 yatırım programında olmamasına rağmen bir afet hastanesinde kullanılacak 750 yataklı eğitim ve araştırma hastanemiz bütçeye, yatırım programına alındı ve projelendirildi. Çok kısa zamanda inşallah Silivri’mize 750 yataklı bir eğitim araştırma hastanesi yapılacak. Gümüşyaka’daki ASM’mizi, Piri Mehmet Paşa Mahallemizdeki ASM’mizi bitirdik. 112 acil servis istasyonlarına yenilerini katmaya devam ediyoruz. Köylerimize hizmet vermesi için Büyükkılıçlı’da bir 112 acil servis istasyonunu bitirdik. 8 tane köyümüzde sağlık evi, ebe evi şeklinde tefriş ederek yeni sağlık evlerini Silivri’nin envanterine kattık. Danamandıra, Sayalar, Çayırdere, Beyciler bölgesine hizmet edecek bir 112 acil servis istasyonuna daha ihtiyacımızın olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda Silivri Belediyesi olarak üzerimize düşen görevleri yapmaya görevli olduğumuzu İlçe Sağlık Müdürümüze buradan ifade ediyorum. Fatih Mahallesi’nde depremden hasar gören ve yıkım kararı çıkan sağlık ocağımız var. Projesini yaptık. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz projelendirdi. Hayırsever ve hasenat sahibi insanlarımıza buradan duyuruyoruz. Orada 4-5 hekimli bir sağlık ocağı da bir hayırseveri bekliyor. Biz hizmetlerimizi yaparken her zaman şunu ifade ediyoruz; ‘Hizmetlerimiz kimseler için değil herkes içindir.’ Yani bizim yaptığımız hizmetler bir grubu, bir çıkar çevresini kapsamıyor; şehirde yaşayan herkesi kapsıyor. Onun için hizmetlerimiz kimseler için değil, herkes içindir demeye devam edeceğiz. Ben bu vesileyle Kavaklı Mahallesi’nde yapılan bu güzel sağlık ocağı ve 112 acil merkezi ile birlikte millet bahçemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

“HAYIRSEVERLERİMİZE KARŞI SİSTEMATİK BİR PROPAGANDA YAPILIYOR”

Silivri’de hayırseverlere karşı sistematik bir propaganda yapıldığını söyleyen Başkan Volkan Yılmaz, “Hayır hasenat yapan herkesin Cenab-ı Allah birini bin yapsın. Hayırseverleri çok kıymetli buluyorum. Buradan da bir hatırlatmayı yapmadan geçemeyeceğim. Siyaset yapanlar her 5 yılda bir karne ile değerlendirilir. O karnede geçer not alırsanız devam edersiniz. Geçer not almazsanız koltuktan kalkarsınız koltuğa başkası oturur. Şimdi 10 yıllık karnelerinde geçer not olmayanlara, 10 yıl boyunca çalışmayanlara, vatandaştan geçer not alamayıp bir kenarda bekleyenlere şunu tavsiye etmek istiyorum: Silivri’de sistematik bir şekilde Silivri Belediyesi ile hayırseverlerin yapmış olduğu yatırımları örselemek, hayırsever ailelerimizi tartışmaya açmak için sistematik bir şekilde bir propaganda yapılıyor. Bunu yapanlara buradan bir nasihat, bir öğüt; bundan vazgeçin arkadaşlar. Bundan kimseye yarar gelmez. Bir; Silivri’ye zarar gelir, iki; size zarar gelir. Ne bana zarar gelir ne de hayır hasenat işlemek için bu millet için, bu devlet için hayırseverlik yapan ve buraları milletin, vatandaşlarımızın kullanımına açan hayırseverlerimize zarara gelir. Onun için bu karalama kampanyasından, bu çamur at izi kalsın kampanyasından vazgeçin. Çalışın, çabalayın, proje üretin ve vatandaşın karşısına öyle çıkın! Vatandaşlarımızın yaklaşan yerel seçimlerde hayırsever insanların yanında, çalışkan Silivri Belediyesinin yanında olacağından da hiç kuşkum yok.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz, projenin hayata geçirilmesinde büyük katkıları olan Kenan Nakip’e plaket takdim etti. Daha sonra toplu kurdele kesimi yapıldı. Ardından spor alanında bulunan basketbol sahası ve futbol sahasında Silivri Belediyesi Futbol Akademisi oyuncuları ve Büyükkılıçlı Basketbol Takımının gösteri maçı yapıldı. Her iki maçın da başlama atışı Başkan Volkan Yılmaz tarafından yapıldı. Tören yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.