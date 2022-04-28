Kavaklı'yı yıkan eksikleri oldu 6-2

Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan doksan dakikası vasat bir mücadeleye sahne olan maçta ev sahibi Kavaklıspor önemli eksikleriyle çıktı. Orta sıralarda mücadele den iki takımın mücadelesinde goller ise 4.dakidada Emirkan, Kavaklı defansının hatasını affetmedi ve durumu 0-1 yaptı. Yine bir defans hatası daha yapan Kavaklı takımı 15. dakikada Hacı Ünsalan’ın golüne engel olamadı ve durum 0-2 oldu. 19. dakikada Kavaklıspor bu gollere Osman ile cevap verdi ve durum 1-2 oldu. Müsabakanın 40.dakikasında Hacı durumu 1-3 yaptı. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan takım Terkos oldu. Müsabakanın 69. dakikasında Serkan Topatan ile durumu 1-4 yapıldı. 71.dakikada Serkan yine sahneye çıktı ve durumu 1-5 yaptı. 76. dakikada Nazif mükemmel bir frikik ile durumu 2-5 yaptı. 89. dakikada Terkos Emirkan ile durumu 2-6 yaptı. Müsabaka bu skorla tamamlandı. Müsabakanın 85. dakikasında Kavaklı yöneticisi Tarkan Çolakoğlu kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 86. dakikada Kavaklılı oyunculardan Nazif Karabulut ve Batuhan Yıldırım kırmızı kartla oyun dışı kaldılar.

