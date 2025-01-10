Kavaklı Yolunda Kaza: 10 Yaralı

Sabah saatlerinde Kavaklı Mahallesi girişinde meydana gelen kazada, yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 10 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kavaklı Mahallesi girişinde sabah saatlerinde gerçekleşen kazada, Ortaköy Mahallesi'ne öğrenci ve fabrika işçilerini taşıyan Ortaköy minibüsü ile Silivri istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yan yattı ve hem minibüs içerisindeki yolcular hem de ticari araçta bulunan kişiler kazadan etkilendi.

10 Yaralı Hastaneye Sevk Edildi

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Silivri'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarıyla iyi olduğu öğrenildi.

