Kavaklı Mahallesi Yeni Sağlık Merkezine Kavuşuyor

Silivri Belediyesi sağlık yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Silivri Belediyesi ve Nakip ailesinin iş birliği ile Kavaklı Mahallesi’nde yapımına başlanan Kenan & Çelebi Nakip Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servis İstasyonu için temel atma töreni düzenlendi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın gayretleri sayesinde hayata geçen proje ile mülkiyeti Silivri Belediyesine ait olan arazi üzerine, yeni bir aile sağlığı merkezi ve 112 acil servis istasyonu inşa edilmeye başlandı. Proje tamamlandığında, arazinin yanında bulunan mevcut aile sağlığı merkezinin yerine; çocukların eğlenceli vakit geçireceği, ailelerin piknik yapabileceği bir mahalle parkı yapılacak.

Pandemi kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen temel atma töreni; ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizin anısına yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’nın ardından başladı. Törene; Kaymakam Ali Partal, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kara, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Güngör Kırarslan, İlçe Sağlık Müdürü Hasan İpekoğlu, İlçe Müftüsü İsa Sağlam, Kavaklı Merkez Mahalle Muhtarı Gökhan Yıldız, Kavaklı Hürriyet Mahallesi Muhtarı İsmail Avcı, Hayırsever Nakip Ailesi, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZDEN GÜÇ ALIYORUZ”

Temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan Başkan Yılmaz, “Yola çıktığımız gün, bütüncül bir anlayışıyla Silivri’yi yönetme arzusunda olduğumuzu ve kendimize bunu şiar edindiğimizi söylemiştik. Biz Silivri’de dağların tepelerin ova, derelerin denizlerin de yol olacağını vadetmiştik. Bunu söylerken ilçemizin güzel insanlarına, huzur iklimine ve Silivri’deki­ birlik ve beraberliğe inanarak, güvenerek ve buradan güç alarak bu ifadeleri kullanmıştık. Hayır işlerinin Türk kültüründen süregelen bir anlayış olduğunu ve hayır yapmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştık. İki yıldır bağışçılarımızla, sponsorlarımızla ve hayırsever iş insanlarımızla birçok projeye imza attık. Silivri Belediyesi olarak mülkiyeti bizde olan bu arsa Nakip ailesinin bağışlarıyla; içerisinde bir Sağlık Merkezi ve 112 Acil Servis İstasyonunun bulunduğu bir alana dönüşecek. Gümüşyaka’da yaptığımız sağlık ocağının biraz daha büyüğünü burada inşa edeceğiz. Her şeyin başı sağlık diyerek; vatandaşlarımızın sağlık imkânlarından en iyi ve en hızlı şekilde yararlanabilmesi amacıyla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ayrıca arazinin yan tarafında bulunan mevcut aile sağlığı merkezinin bulunduğu yere; Kavaklı Mahallesi’ndeki hemşehrilerimizin, hanımefendilerin, çocukların piknik yapabileceği, eğlenebileceği, dinleneceği bir mahalle parkını hizmete sunacağız. Mahallemize ve Silivrililere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hayırsever Nakip ailesine hem şahsım adına hem de Silivri’de yaşayan bütün vatandaşlarım adına teşekkür ediyorum.” dedi.

KAYMAKAM PARTAL: “BELEDİYEMİZLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ”

Temel atma töreninde konuşan Silivri Kaymakamı Ali Partal, “Silivri’de eğitim, sağlık, güvenlik anlamında devletimizin birçok yatırımı oldu. Bunun yanı sıra; şu an yapımı devam eden kapalı yüzme havuzu gibi, ilçe belediyemizle ortaklaşa yaptığımız yatırımlar da mevcut. Bu proje Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Silivri Belediyemiz tarafından yapılıyor. Sağlık alanında gerçekleştirilen çalışmalarda Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz ile beraber hareket ediyoruz. Mahallelerimizdeki sağlık tesislerini ve aile sağlığı merkezlerini yenilemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunları yaparken hem devletimizin hem de Silivri Belediyemizin desteğini alıyoruz. Bugün de, hayırsever Nakip ailesinin katkıları ile burada yapılacak olan, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servis İstasyonumuzun temelini atacağız. Ben bu güzel hizmetin gerçekleşmesinde katkısı olan Nakip ailesine, Silivri Belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Partal, Başkan Yılmaz, Kenan Nakip ve Nüket Nakip’in butona basmasıyla ilk harç dökümü gerçekleştirildi. Tören programı; yapılan dualar, kurban kesimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021, 21:23