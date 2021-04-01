Sağlık tesisi ve park Nakip Ailesi'nden

Hayırsever vatandaşlar Kenan Nakip ve kızı Nüket Nakip; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın girişimleri sonucunda Kavaklı Mahallesi’nde tahsis edilmesi planlanan arsaya aile sağlığı merkezi, 112 acil servis istasyonu ve mahalle parkı yaptırmayı kabul etti. Silivri Belediyesi’ne giden Nakip Ailesi, belediye başkanı Volkan Yılmaz ile projenin ayrıntılarını görüştü.Kenan Nakip ve Nüket Nakip’e Silivri halkı adına teşekkür eden belediye başkanı Yılmaz; “Silivrili hemşehrilerimizin sağlık imkanlarından en iyi ve en hızlı yararlanabilmesi amacıyla yatırımlarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Arsa tahsisi ile ilgili konunun 05 Nisan 2021 Pazartesi günü gerçekleşecek olan belediye meclis toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.