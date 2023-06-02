Kavaklıspor'a dev sponsor Yurtsan Vida

Grubunda zirvenin en yakın takipçilerinden olan Kavaklıspor sponsora doymuyor. Kulüp Başkanı Murat Kilci yaptığı görüşmeler neticesinde Yurtsan Vida sahibi Önder Yurtsever ile her konuda anlaşma sağladığını duyurdu. Grubunda zirveye oynayan Kavaklıspor artan mali yükünü hafifletmek için sponsorlarını çoğaltıyor. Yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunan Kilci açıklamasında; “Zor bir gruptayız. Birbirinden güçlü ve değerli takımlarla mücadele etmekteyiz. İyi bir takım kurduk ve bu takımın da maliyetlerini karşılamak için çok çalışıyoruz. Kimin kapısını çaldıysak boş dönmüyoruz. Bölgemizin güçlü firmaları çalışmalarımızı destekliyor ve bize inanıyor. Son olarak güçlü firmalardan Yurtsan Vida sahibi Önder Yurtsever ile anlaştık ve imzalarımızı attık. Yeniden yapılanan kulübümüz yer geçen gün güçlenerek büyümektedir. Bizlere inanan ve yanımızda olan herkese teşekkürler” dedi.