Kavaklıspor, Fener'i kolay geçti 5-3

Maça etkili başlayan Kavaklıspor, maça adeta golle başladı. 7. dakikada Ufuk Hendek ile 1-0 öne geçen Kavaklıspor, 34. dakikada Volkan Çolakoğlu ile farkı ikiye çıkardı. 2-0 öne geçmenin rahatlığı ile yüklenen Kavaklıspor’da 37. dakikada Osman Köse, farkın üçe çıkmasını sağladı 3-0. Bu golle birlikte oyun disiplininden kopar gibi görünen Fenerköyspor, savunmasına büyük açıklar vermeye başladı. Bu açığı ve savunmanın hatasını iyi değerlendiren isim 42. dakikada Furkan Tonta oldu ve ilk yarı Kavaklıspor’un 4-0 üstünlüğü ile sona erdi. Takımı adına ilk yarıda gol perdesini açan Ufuk Hendek, ikinci yarının da gol perdesini 56. dakikada açan isim oldu. 5-0. Bu golün ardından biraz olsun toparlanan Fenerköyspor, 60. dakikada Deniz Burak Çilem ile skoru 5-1’e getirdi. 67. dakikada Enis Acabuga, Fenerköyspor adına attığı golle farkı üçe indirdi 5-2. Enis Acabuga, 69. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bıraktı. 83. dakikada Cengizhan Eren, maçın skorunu ilan eden golü attı ve karşılaşma Kavaklıspor’un 5-3 üstünlüğü ile sona erdi.