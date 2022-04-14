Kavaklıspor, Fener'i kolay geçti 5-3

İkinci Amatör Lig 2. Grupta mücadele eden Kavaklıspor, İBB Müjdat Gürsu Stadında karşılaştığı Fenerköyspor'u ilk yarıdaki etkili oyunu ile 5-3 mağlup etti.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 14.04.2022 10:41
  • Güncelleme: 14.04.2022 10:44
Kavaklıspor, Fener'i kolay geçti 5-3
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Maça etkili başlayan Kavaklıspor, maça adeta golle başladı. 7. dakikada Ufuk Hendek ile 1-0 öne geçen Kavaklıspor, 34. dakikada Volkan Çolakoğlu ile farkı ikiye çıkardı. 2-0 öne geçmenin rahatlığı ile yüklenen Kavaklıspor’da 37. dakikada Osman Köse, farkın üçe çıkmasını sağladı 3-0. Bu golle birlikte oyun disiplininden kopar gibi görünen Fenerköyspor, savunmasına büyük açıklar vermeye başladı. Bu açığı ve savunmanın hatasını iyi değerlendiren isim 42. dakikada Furkan Tonta oldu ve ilk yarı Kavaklıspor’un 4-0 üstünlüğü ile sona erdi. Takımı adına ilk yarıda gol perdesini açan Ufuk Hendek, ikinci yarının da gol perdesini 56. dakikada açan isim oldu. 5-0. Bu golün ardından biraz olsun toparlanan Fenerköyspor, 60. dakikada Deniz Burak Çilem ile skoru 5-1’e getirdi. 67. dakikada Enis Acabuga, Fenerköyspor adına attığı golle farkı üçe indirdi 5-2.  Enis Acabuga, 69. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bıraktı. 83. dakikada Cengizhan Eren, maçın skorunu ilan eden golü attı ve karşılaşma Kavaklıspor’un 5-3 üstünlüğü ile sona erdi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
SHA-Y
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Türk-İslam medeniyetinin ahlak ve asaletini gösterelim'

'Türk-İslam medeniyetinin ahlak ve asaletini gösterelim'

Karakaş, Planların ilk bölümünü tamamladık

Karakaş, Planların ilk bölümünü tamamladık

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor

İstanbul İçin Sağanak Yağmur Uyarısı!

İstanbul İçin Sağanak Yağmur Uyarısı!

1930'dan bu yana değişmeyen lezzet

1930’dan bu yana değişmeyen lezzet

Başkan Yılmaz: 'Yat limanı projesi Silivri'ye çok yakışacak'

Başkan Yılmaz: ‘Yat limanı projesi Silivri’ye çok yakışacak’

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

2
Gelinini traktörle çiğnedi

Gelinini traktörle çiğnedi

3
5 kilometrelik kuyrukta tırların başında nöbet tutuyorlar

5 kilometrelik kuyrukta tırların başında nöbet tutuyorlar

4
Nisan'da kar sürprizi

Nisan'da kar sürprizi

5
Kan donduran cinayette yeni detaylar

Kan donduran cinayette yeni detaylar

6
Hastasının ölümüne sebep olduğu iddiasıyla Prof.Dr. Alper Çelik'e 6 yıl hapis talebi

Hastasının ölümüne sebep olduğu iddiasıyla Prof.Dr. Alper Çelik'e 6 yıl hapis talebi

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yıldırım, '3. Ligi halkımıza hediye edeceğiz inşallah'

Yıldırım, '3. Ligi halkımıza hediye edeceğiz inşallah'

Gönül sofraları dolup taşıyor

Gönül sofraları dolup taşıyor

DAHA FAZLA
Jandarma'dan kaçak hayvan operasyonu

Jandarma'dan kaçak hayvan operasyonu

İstanbul, 30 yeni metrobüsle buluştu

İstanbul, 30 yeni metrobüsle buluştu

Silivri Cezaevi'nde işkence iddialarına yalanlama

Silivri Cezaevi’nde işkence iddialarına yalanlama

Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

2021 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

2021 Faaliyet Raporu Kabul Edildi