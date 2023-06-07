Kavaklıspor, Fenerköy'e takıldı 2-0

Fenerköy Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan maça oldukça istekli başlayan Fenerköy taraftarın da ateşli desteğini arkasına alarak oyunu rakip sahaya yıktı. İlk dakikalardan itibaren rakip sahaya yerleşen sarı lacivertliler 9. dakikada tecrübeli forveti Deniz Burak Çilem’in attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonra daha da arzulu bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip ilk yarı boyunca oyundaki üstünlüğü de elinde tuttu. Özellikle ikinci bölgede rakibin yaptığı prese cevap veremeyen Kavaklıspor’da birinci bölge ile üçüncü bölge arasındaki mesafeler açılınca orta saha Fenerköy’ün eline geçti. Devre ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci yarıya da iyi başlayan sarı lacivertliler 51. dakikada Cengizhan Eren’le bir gol daha bularak 2-0 öne geçti. Kavaklıspor’un kalan süredeki çabaları gol getirmeyince Fenerköy her iki yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrılarak ligin ilk yarısında 2-1 yenildiği rakibinden hem rövanşı alış oldu hem de sezon sonunda olası bir puan eşitliğinde ikili averajı da eline geçirmiş oldu.

KAVAKLI İLK YENİLGİSİYLE TANIŞTI

Öte yandan sezonun ilk haftasından itibaren namağlup olarak gelen Kavaklıspor bu sonuçla hem namağlupluk ünvanlını yitirdi hem de liderlik koltuğunu Beylikdüzü Kuzeyin Kaplanları’na kaptırarak iki darbe birden yedi. Bu sonuçla Kavaklıspor 37 puanla ikinci sıraya inerken Fenerköy de 34 puana yükselerek üçüncü sıradaki yerini koruyarak rakibi ile arasındaki puan farkını da 3’e indirmiş oldu.

Haber ve fotoğraflar: İskender KORDU