Kavaklıspor, Fenerköyspor'u 3-0'la geçti

Sıcak bir havada oynanan karşılaşmanın genelinde oyuncuların bitkin vaziyette oldukları gözlerden kaçmazken, oyunsal anlamda oyuncular istediklerini sıcak ve nemli havadan dolayı pek yapamadı. Attığından iki kat fazlasını kaçıran Kavaklıspor, zaman zaman etkili olmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı. 30. dakikada Ufuk Hendek ile 1-0 öne geçen Kavaklıspor, golün ardından ataklarını daha çok sıklaştırdı. 44. dakikada Fenerköyspor’dan Emre Emin, bir hava topunda rakibi ile çarpışarak sert bir şekilde yere düştü. Bileği kırıldığı tespit edilen Emre Emin, acilen Hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu söylenen Emre Emin’in tedavisine başlandığı bildirildi. İlk yarı Kavaklıspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya da gol için başlayan Kavaklıspor, 47. dakikada Hakan Uzunoğlu’nun golü ile farkı ikiye çıkardı 2-0. Karşılaşmanın skorunu belirleyen isim 70. dakikada gol perdesini açan Ufuk Hendek oldu ve karşılaşma Kavaklıspor’un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.